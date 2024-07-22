Как бизнес поддерживает ветеранов и возвращает их к работе – опыт участников HRWS

На HRWS представители крупного бизнеса рассказали о программах поддержки и инклюзии для преодоления кадрового дефицита и возвращения ветеранов к работе.

Модератор панельной дискуссии, директор по управлению персоналом и развитию организации в Киевстар Оксана Олейник поделилась опытом компании по возвращению ветеранов. Уже два года в компании действует программа "4.5.0. Нарешті вдома. Она начиналась с небольших инициатив, таких как психологическая поддержка, но со временем масштабировалась, охватывая заботу о мобилизованных, работу с ветеранами и поддержку их семей. Программа также включает в себя обучение руководителей команд, как эффективно работать с ветеранами.

Директор по управлению персоналом и развитию организации в Киевстар Оксана Олейник. Фото: Delo.ua

В свою очередь директор департамента персонала Райффайзен Банка Виктор Марченко рассказал, что в настоящее время в банке уже работает 24 ветерана, а еще 3 были привлечены с рынка труда. Банк активно привлекает ветеранов, используя как традиционные методы рекрутинга, так и участие в мероприятиях, где можно пообщаться с героями и предложить работу нуждающимся. Бизнес также имеет программу реинтеграции ветеранов, которая включает в себя медицинскую, учебную и психологическую поддержку.

Директор департамента персонала Райффайзен Банка Виктор Марченко. Фото: Delo.ua

Директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций в Астарте Светлана Мозгова рассказала о программе реинтеграции ветеранов, реализованной в агрохолдинге. По ее словам, она подразумевает поддержку семей военнослужащих, мобилизованных и ветеранов, а также постоянную коммуникацию с ними. Программа помогает адаптироваться по возвращении с фронта, включая физиологические и психологические аспекты.

Директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций в Астарте Светлане Мозговой. Фото: Delo.ua

Директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове Полина Карелина добавила, что у компании всегда существовали программы, направленные на помощь работникам в реализации себя.

С началом полномасштабной войны компания адаптировала свою программу по развитию персонала под современные нужды, в частности, для поддержки ветеранов, вложив в нее дополнительные инвестиции. В настоящее время компания также переделывает офисы, чтобы сделать их инклюзивными, привлекая организации, которые помогают провести аудит и обеспечить рабочие места для людей с разными потребностями, позволяя работать из любого уголка мира.

Директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове Полина Карелина. Фото: Delo.ua

Полина добавила, что компания готовит руководителей и их команды к возвращению ветеранов, ведь для эффективного сотрудничества с ними нужно усилить некоторые компетенции и навыки, в том числе умение общаться с ветеранами. По словам Полины, важно понимать потребности ветеранов, которые могут озвучить только они сами. Для этого представители бизнеса пообщались с возвращенными воинами и на основе их ответов создано руководство для команд, где прописаны протоколы общения гражданских с ветеранами.

Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко рассказал, что в компании уже вернулось к работе около 1 тыс. ветеранов, а еще 8 тыс. сотрудников продолжают служить в армии. В Метинвесте специалисты занимаются адаптацией ветеранов и поддерживают сотрудников, которые служат в рядах ВСУ, считая это ответственностью каждого работника. Отдельные проекты Метинвеста направлены на создание экосистемы, в которой ветеранам будет комфортно работать, где они будут получать поддержку.

Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко. Фото: Delo.ua

Давиденко подчеркнул, что сотрудничество с ветераном начинается еще во время его мобилизации. Постоянное общение с мобилизованным сотрудником является частью программы возвращения к гражданской жизни, а также важно не забывать о поддержке семей. Он подчеркнул, что по возвращении ветерана в гражданскую жизнь необходимо узнать его потребности. В компании пошли по этому пути, сделав исследования по потребностям ветеранов. Результаты опроса показали, что около 60% мобилизованных хотят учиться новой профессии.

Участник панельной дискуссии на HRWS, основатель волонтерского проекта "Як ти, брате?" Антон Семенов рассказал о создании проекта, целью которого является сохранение коммуникации между украинцами, особенно в условиях войны, когда люди могут избегать общения. Проект направлен на поддержание связи между людьми и оказание помощи друг другу, в частности, ветеранам. По словам Антона, специалисты проекта собирают опыт разных людей и распространяют его среди всех, включая ветеранов.

На основе опыта различных компаний было создано руководство "Ветерани", в котором описано, как возвращать ветеранов к гражданской жизни, как с ними общаться и сотрудничать. К осени запланирован проект по тактической коммуникации для ветеранов и членов их семей, который поможет им лучше понимать, как общаться с гражданскими.

Антон отметил, что при исследовании потребностей ветеранов возникает проблема масштабирования, ведь все больше героев возвращается в гражданскую жизнь. В частности, может не хватать HR-специалистов, когда этот процесс наберет больших оборотов.

Основатель волонтерского проекта "Как ты, брат?" Антон Семенов. Фото: Delo.ua

Процесс интеграции ветеранов идет в несколько этапов: вначале ветеран возвращается в компанию, знакомится с новыми людьми, и на этом этапе HR-ов хватает. Но когда начинается глубинная интеграция, предполагающая построение личных отношений со многими людьми, могут возникнуть трудности. Кроме того, многие люди в коллективах могут быть не готовы к этому, поэтому в данном случае роль HR огромна. Ведь специалист по персоналу может построить стратегию и реализовать ее с помощью персонала, чтобы ветеранам и гражданским было комфортно сотрудничать.

Поэтому для успешной адаптации ветеранов на рабочем месте необходимо привлекать не только HR, но и весь коллектив. HR должен стать лидером в этом процессе и помочь построить культуру, резюмировал Антон Семенов.