Для ветеранов и их семей начинается набор на бесплатные ИТ-курсы: как подать заявку

Ветераны и ветеранки, а также военные и их семьи могут пройти бесплатный курс "Основы работы с базами данных", который является совместным проектом Украинского ветеранского фонда, Lobby X и ИТ-компании SoftServe.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского ветеранского фонда.

Согласно сообщению, знания, полученные во время курса, помогут проектировать и управлять базами данных, писать SQL-запросы, а также продолжить обучение по любому направлению разработки.

По словам исполняющей обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Русланы Величко-Трифонюк, это уже пятая программа, которую поддерживает Украинский ветеранский фонд, предоставляющий ветеранам и их семьям комплексную возможность обучения и трудоустройства.

"Это один из важных этапов перехода к гражданской жизни для наших защитников и защитниц, а также поддержка для семей ветеранов, которые ищут новые возможности самореализации. Кроме того, полученные навыки в ИТ-сфере можно будет применять с пользой для укрепления обороны страны", - подчеркнула она.

В программе курса:

общая информация о системах управления базами данных;

связь "клиент-сервер";

нормальные формы, денормализация;

связи между таблицами;

основные типы данных;

функции;

триггеры;

soft skills – навыки, необходимые для работы в ИТ-индустрии;

советы по поиску работы, подготовка резюме и т.д.

Формат обучения:

Занятия проходят дважды в неделю, в понедельник и четверг, с 18:00 до 20:00, на платформе Zoom. Опытные менторы будут рассказывать теоретические основы, а также разбирать практические работы и задавать домашнее задание. Лекции будут доступны в записи для тех, кто не смог подключиться онлайн.

Старт курса – 9 июля, продолжительность – 8 недель.

Что нужно для обучения:

ноутбук (компьютер);

доступ в интернет;

время для выполнения домашних занятий.

Участники и участники, успешно завершившие курс, получат сертификат.

Зарегистрироваться на курс можно до 2 июля, заполнив форму: https://cutt.ly/VepVRrEC.

Как Украинский ветеранский фонд помогает ветеранам

Напомним, Украинский ветеранский фонд с начала основания два года назад занимался выдачей материальной помощи на развитие собственного дела для физического лица в размере 20 тыс. грн.

По словам в.и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, это не было выдающейся суммой, но для старта она сработала и дала очень хороший результат.

"Но на этом мы не остановились, поэтому начали переговоры с Министерством финансов, чтобы обеспечить Украинский ветеранский фонд наполнением средств из государственного бюджета. Также фонд начал работать с международными организациями для получения донорских средств", – рассказал он в комментарии Delo.ua для статьи "Стратегия государства относительно ветеранского бизнеса и политики: в какой поддержке нуждаются ветераны-предприниматели".

В результате было принято решение развивать эту программу, в рамках которой сумма предоставления материальной финансовой помощи была увеличена до 500 тыс. грн. Также в этой программе приняли участие общественные объединения и ветеранские предпринимательства.

За два года на развитие своего бизнеса было выдано более 570 материальных пособий ветеранам. В бюджете заложено 200 млн грн и разработано пять программ, в рамках которых будут выдаваться средства в размере от 500 тыс грн до 1,5 млн грн на развитие ветеранского бизнеса.

Кроме того, будут внесены изменения уже в созданную стратегию ветеранского предпринимательства, ведь возвращение ветеранов будет постоянным, поэтому государство должно предоставлять им инструменты для развития.

Фото: ua.depositphotos.com