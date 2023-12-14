Украинские ветераны уже получили почти 100 млн. грн на развитие собственного бизнеса

За период действия ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" 227 ветеранов, участников боевых действий или членов их семей получили гранты для развития своего бизнеса почти на 100 млн. грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению заместителя Министра экономики Украины Татьяны Бережной, ветераны и их родственники уже создали более полутысячи рабочих мест.

Отмечено, что среди 66 победителей пятнадцатой волны грантов для ветеранов, 39 – участники боевых действий, а 27 – члены семей ветеранов. Согласно распределению грантов, 10 победителей получат до 1 млн грн, а 26 – до 500 тыс. грн.

Они планируют начать или расширять свои предпринимательские инициативы, преимущественно в сфере перерабатывающей промышленности, оптово-розничной торговли, временного размещения и организации питания.

Минэкономики добавляет, что согласно условиям программы, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и жены ветеранов могут получить следующие гранты:

Для ветерана, создающего одно, два или четыре рабочих места, предусмотрены гранты в размерах до 250 тыс. грн, 500 тыс. грн и 1 млн грн соответственно.

Для второго супруга ветерана, который создает одно или два рабочих места, предоставляются гранты до 250 тыс. грн и 500 тыс. грн соответственно.

При получении гранта в размерах от 500 тыс. грн до 1 млн грн, ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, этот грант предоставляется при софинансировании в соотношении 70/30, где получатель гранта должен внести 30% собственных средств, а 70% предоставляется государством в виде гранта.

Напомним, первая волна программы стартовала 10 апреля. Тогда было давно заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" были поданы запросы на 21 млн гривен.