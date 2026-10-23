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Одна из стран Азии запретила ввоз подсолнечника из России: названа главная причина

подсолнечник
Казахстан останавливает ввоз подсолнечника из РФ / Depositphotos

С 23 октября Казахстан планирует временно приостановить ввоз семян подсолнечника из РФ. Главной причиной такого шага стали нередкие случаи обнаружения в импортируемой продукции опасного карантинного объекта фомопсиса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает профильный портал ElDala.kz.

По данным издания, в течение 2025-2026 годов в партиях российских семян фитосанитарная служба фиксировала этот грибок 23 раза.

Для предотвращения угрозы сельхозпроизводству казахстанская сторона обратилась в Россельхознадзор с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на семенной и продовольственный подсолнечник для поставки в республику.

В Комитете госинспекции в АПК отмечают, что мероприятие носит превентивный характер и призвано гарантировать фитосанитарную безопасность страны. В настоящее время ведомство осуществляет дополнительный мониторинг ситуации.

В то же время решение имеет важный экономический подтекст. Проблема качества российского подсолнечника давно требовала вмешательства Астаны — от отмены экспортных пошлин до прямого запрета на ввоз.

В настоящее время власти пытаются стабилизировать внутренние цены, которые в этом году упали на 25–30% по сравнению с прошлым годом, в частности из-за массовых закупок более дешевого российского сырья местными переработчиками.

Следует напомнить, что РФ систематически использует юрисдикции соседних стран для обхода западных ограничений. В частности, Москва активно реализует реэкспорт собственной агропродукции, такой как семена масличного льна, в европейские страны именно через территорию Казахстана.

Напомним, Казахстан также значительно сократил перечень предприятий, имеющих право импортировать российскую пшеницу. В обновленный список вошли 164 перерабатывающих предприятия и 40 птицефабрик.

Автор:
Татьяна Бессараб

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