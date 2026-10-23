Одна з країн Азії заборонила ввезення соняшнику з Росії: названо головну причину

З 23 жовтня Казахстан планує тимчасово призупинити ввезення насіння соняшнику з РФ. Головною причиною такого кроку стали непоодинокі випадки виявлення в імпортованій продукції небезпечного карантинного об'єкта — фомопсису.

Як пише Dilo, про це повідомляє профільний портал ElDala.kz.

За даними видання, протягом 2025–2026 років у партіях російського насіння фітосанітарна служба фіксувала цей грибок 23 рази.

Для відвернення загрози сільгоспвиробництву казахстанська сторона звернулася до Россільгоспнагляду з проханням припинити видачу фітосанітарних сертифікатів на насіннєвий та продовольчий соняшник для поставки в республіку.

У Комітеті держінспекції в АПК наголошують, що захід має превентивний характер і покликаний гарантувати фітосанітарну безпеку країни. Наразі відомство здійснює додатковий моніторинг ситуації.

Водночас рішення має важливий економічний підтекст. Проблема якості російського соняшника давно вимагала втручання Астани — від скасування експортного мита до прямої заборони ввезення.

Наразі влада намагається стабілізувати внутрішні ціни, які цьогоріч упали на 25–30% порівняно з минулим роком, зокрема через масові закупівлі дешевшої російської сировини місцевими переробниками.

Варто нагадати, що РФ систематично використовує юрисдикції сусідніх країн для обходу західних обмежень. Зокрема, Москва активно реалізує реекспорт власної агропродукції, такої як насіння олійного льону, до європейських країн саме через територію Казахстану.

Нагадаємо, Казахстан також значно скоротив перелік підприємств, які мають право імпортувати російську пшеницю. В оновлений список увійшли 164 переробні підприємства та 40 птахофабрик.