Казахстан різко зменшив кількість компаній, які можуть купувати російське зерно

Казахстан значно скоротив перелік підприємств, які мають право імпортувати російську пшеницю. В оновлений список увійшли 164 переробні підприємства та 40 птахофабрик.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Раніше до переліку входили 227 переробних підприємств і 72 птахофабрики.

Які діятимуть обмеження

"Збережеться колишній порядок імпорту російської пшениці на адресу підприємств, зазначених у списку, з обмеженням за кількістю (виходячи з обсягів виробництва/споживання в попередньому періоді) і контролем за використанням імпортного зерна", — зазначив голова комітету аналітики Зернового союзу Казахстану Євген Карабанов.

Таким чином, підприємства з оновленого списку зможуть отримувати російську пшеницю з обмеженням обсягів залежно від їхнього виробництва або споживання в попередньому періоді.

Раніше уряд Казахстану розглядав можливість посилити обмеження на імпорт пшениці залізницею з третіх країн та країн Євроазійського економічного союзу (ЄАЕС). Один із варіантів передбачав, що такі поставки дозволять лише на адресу державної Продкорпорації.

У липні Казахстан уже запровадив шестимісячну заборону на імпорт пшениці. Виняток зробили для залізничних поставок на адресу птахівничих і зернопереробних підприємств, ліцензованих елеваторів та Продкорпорації.

Скільки пшениці постачає Росія

Росія залишається основним постачальником зерна до Казахстану. За минулий маркетинговий сезон вона поставила до країни близько 2 млн тонн зерна.

Водночас Казахстан у 2025 році зібрав рекордні 27,1 млн тонн зерна, з них 20,3 млн тонн пшениці. За наведеними даними, цього сезону в країні вже зібрали вдвічі більше зерна, ніж за аналогічний період роком раніше.

Раніше повідомлялося, що Казахстан відповів на дії Росії, запровадивши нові правила утильзбору на імпорті авто. Внаслідок цього попит на російські машини в Казахстані впав на 99%.