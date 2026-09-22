RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,03

EUR

51,37

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,94

44,81

EUR

51,92

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Казахстан різко зменшив кількість компаній, які можуть купувати російське зерно

зерно
Казахстан скоротив список імпортерів російської пшениці / Depositphotos

Казахстан значно скоротив перелік підприємств, які мають право імпортувати російську пшеницю. В оновлений список увійшли 164 переробні підприємства та 40 птахофабрик.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Раніше до переліку входили 227 переробних підприємств і 72 птахофабрики. 

Які діятимуть обмеження

"Збережеться колишній порядок імпорту російської пшениці на адресу підприємств, зазначених у списку, з обмеженням за кількістю (виходячи з обсягів виробництва/споживання в попередньому періоді) і контролем за використанням імпортного зерна", — зазначив голова комітету аналітики Зернового союзу Казахстану Євген Карабанов.

Таким чином, підприємства з оновленого списку зможуть отримувати російську пшеницю з обмеженням обсягів залежно від їхнього виробництва або споживання в попередньому періоді.

Раніше уряд Казахстану розглядав можливість посилити обмеження на імпорт пшениці залізницею з третіх країн та країн Євроазійського економічного союзу (ЄАЕС). Один із варіантів передбачав, що такі поставки дозволять лише на адресу державної Продкорпорації.

У липні Казахстан уже запровадив шестимісячну заборону на імпорт пшениці. Виняток зробили для залізничних поставок на адресу птахівничих і зернопереробних підприємств, ліцензованих елеваторів та Продкорпорації.

Скільки пшениці постачає Росія

Росія залишається основним постачальником зерна до Казахстану. За минулий маркетинговий сезон вона поставила до країни близько 2 млн тонн зерна.

Водночас Казахстан у 2025 році зібрав рекордні 27,1 млн тонн зерна, з них 20,3 млн тонн пшениці. За наведеними даними, цього сезону в країні вже зібрали вдвічі більше зерна, ніж за аналогічний період роком раніше.

Раніше повідомлялося, що Казахстан відповів на дії Росії, запровадивши нові правила утильзбору на імпорті авто. Внаслідок цього попит на російські машини в Казахстані впав на 99%.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності