Відповідь на дії Москви: Казахстан майже зупинив імпорт російських авто

Попит на російські машини в Казахстані впав на 99% – у червні імпорт із РФ становив $72. Причина – нові правила утильзбору, які позбавили авто з Росії головної переваги – низької ціни.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Що змінив Казахстан

З 8 травня для машин із двигуном від 1 до 2 літрів коефіцієнт зріс із 3,5 до 136. У результаті збір за один такий автомобіль збільшився з 756,9 тис. до 29,4 млн тенге, або близько 5,5 млн рублів. Це більше, ніж вартість самого автомобіля.

Так Казахстан відповів на дії Росії. Москва раніше змінила порядок розрахунку утилізаційного збору для автомобілів із країн Євразійського економічного союзу, зокрема Казахстану. Міністр промисловості Казахстану Єрсайин Нагаспаєв у березні сказав, що Астана "просто дзеркалить ситуацію".

Імпорт російських авто майже зник

У червні Казахстан імпортував із Росії легкових автомобілів лише на $72. У квітні цей показник становив $5,5 млн. У січні імпорт оцінювався в $1 млн, а в лютому та березні — приблизно в $1,5 млн щомісяця.

Найсильніше постраждала Lada — до серпня марка вибула з топ-20 авто, що найбільше продаються в Казахстані. Продажі GAZ та UAZ також впали на десятки відсотків.

Росія й до цього мала невелику частку казахстанського авторинку. У 2025 році Казахстан імпортував 236,9 тис. нових і вживаних легкових автомобілів на $2,8 млрд. Із Росії завезли 6874 машини — 2,9% від загального обсягу, а з Китаю — 164 тис. автомобілів.

Водночас авторинок Казахстану продовжує зростати. За січень–липень продажі нових машин збільшилися на 1,7% — до 127,3 тис. автомобілів. Продажі Changan подвоїлися, а BYD зросли втричі.

Раніше повідомлялося, що проект розкішних автомобілів Aurus, який пропагандисти РФ називають "російським Rolls-Royce", потрапив у глибоку кризу. Виробництво на заводі в Єлабузі призупинено.