Українська кукурудза дешевшає: як проблеми з експортом впливають на ціни

В Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну — до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина — низький експортний попит і дорога логістика.

Як пише Dilo, про це повідомила Електронна зернова біржа України.

Яка ситуація в Україні

Аналітики зазначають, що блокування експорту через чорноморські порти змушує продавців використовувати дорожчі маршрути через дунайські порти або автомобілями та залізницею до Констанци. Вартість такої доставки вже становить $100–140 за тонну.

Через це експортери насамперед відвантажують культури з вищою вартістю — ріпак, сою та соняшник. Для кукурудзи та пшениці така логістика робить експорт нерентабельним.

Водночас у західних областях зберігається попит на швидкі поставки старої кукурудзи до ЄС. Її закуповують по 6500–7500 грн за тонну із завантаженням у вагон.

Загалом з 1–15 вересня Україна експортувала 189 тис. т кукурудзи проти 20 тис. т за аналогічний період минулого року. Основними покупцями стали:

Туреччина — 45,7 тис. т;

Італія — 37,2 тис. т;

Німеччина — 19 тис. т;

Кіпр — 18 тис. т;

Нідерланди — 14,3 тис. т.

Нещодавно Міністерство сільського господарства США у своєму звіті збільшило прогноз початкових і кінцевих запасів кукурудзи в Україні на 0,6 млн т, але залишила прогноз експорту на рівні 22 млн т проти 23 млн т торік.

Що відбувається на світовому ринку

Вересневий прогноз USDA передбачає зниження світового виробництва та запасів кукурудзи у 2026/27 маркетинговому році. Це підтримало біржові ціни.

У Чикаго грудневі ф’ючерси торгувалися близько $210 за тонну, що на 9% більше, ніж місяць тому. На ціни впливають нижчий прогноз урожаю у США та дощі, які затримують збирання.

Водночас прискорення збирання у США та ЄС, а також збільшення поставок із Бразилії, Аргентини й України може збільшити пропозицію найближчими місяцями та стримати зростання цін.

У Парижі листопадові ф’ючерси за тиждень подешевшали на 1,2% — до €262 за тонну, або $302. Із 2 вересня ціна знизилася на 5,8%.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.