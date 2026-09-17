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Українська кукурудза дешевшає: як проблеми з експортом впливають на ціни

кукурудза
Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися / Freepik

В Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну — до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина — низький експортний попит і дорога логістика.

Як пише Dilo, про це повідомила Електронна зернова біржа України.

Яка ситуація в Україні

Аналітики зазначають, що блокування експорту через чорноморські порти змушує продавців використовувати дорожчі маршрути через дунайські порти або автомобілями та залізницею до Констанци. Вартість такої доставки вже становить $100–140 за тонну.

Через це експортери насамперед відвантажують культури з вищою вартістю — ріпак, сою та соняшник. Для кукурудзи та пшениці така логістика робить експорт нерентабельним.

Водночас у західних областях зберігається попит на швидкі поставки старої кукурудзи до ЄС. Її закуповують по 6500–7500 грн за тонну із завантаженням у вагон.

Загалом з 1–15 вересня Україна експортувала 189 тис. т кукурудзи проти 20 тис. т за аналогічний період минулого року. Основними покупцями стали:

  • Туреччина — 45,7 тис. т; 
  • Італія — 37,2 тис. т; 
  • Німеччина — 19 тис. т; 
  • Кіпр — 18 тис. т; 
  • Нідерланди — 14,3 тис. т.

Нещодавно Міністерство сільського господарства США у своєму звіті збільшило прогноз початкових і кінцевих запасів кукурудзи в Україні на 0,6 млн т, але залишила прогноз експорту на рівні 22 млн т проти 23 млн т торік.

Що відбувається на світовому ринку

Вересневий прогноз USDA передбачає зниження світового виробництва та запасів кукурудзи у 2026/27 маркетинговому році. Це підтримало біржові ціни.

У Чикаго грудневі ф’ючерси торгувалися близько $210 за тонну, що на 9% більше, ніж місяць тому. На ціни впливають нижчий прогноз урожаю у США та дощі, які затримують збирання.

Водночас прискорення збирання у США та ЄС, а також збільшення поставок із Бразилії, Аргентини й України може збільшити пропозицію найближчими місяцями та стримати зростання цін.

У Парижі листопадові ф’ючерси за тиждень подешевшали на 1,2% — до €262 за тонну, або $302. Із 2 вересня ціна знизилася на 5,8%.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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