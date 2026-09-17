Мінінфраструктури визначило п’ять пріоритетів на 2026–2027 роки

Мінінфраструктури визначило п’ять ключових напрямів роботи на 2026–2027 роки, серед яких відновлення, розвиток транспортної системи та її інтеграція до ЄС, реформа залізниці, стабільна робота портів і залучення інвестицій. Окремо міністерство обговорило з депутатами фінансування дорожнього фонду та Планів стійкості у держбюджеті на 2027 рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури.

Програма діяльності уряду передбачає п’ять основних напрямів:

системну політику відновлення;

розвиток сучасної транспортної системи та її інтеграцію до мережі ЄС;

поштові послуги за європейськими стандартами;

стійкість ЖКГ та захист критичної інфраструктури;

залучення міжнародного фінансування і приватних інвестицій у відновлення.

Серед конкретних завдань міністерство називає збільшення пропускної спроможності кордону, продовження транспортного безвізу, цифровізацію перевезень, підвищення стійкості дорожньої мережі, реформу залізниці та розвиток євроколії.

До пріоритетів також входить забезпечення стабільної роботи морських портів та захист критичної інфраструктури на тлі російських атак.

Окремий блок обговорення стосувався проєкту державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, йшлося про фінансування Планів стійкості, дорожнього фонду та інших інфраструктурних потреб.

Міністерство також очікує на законодавчі рішення Верховної Ради, необхідні для виконання євроінтеграційних зобов’язань України у транспортній та інфраструктурній сферах.

Нагадаємо, Україна паралельно готує до реалізації низку інфраструктурних проєктів із залученням приватного капіталу. Зокрема, Мінінфраструктури разом з IFC працює над переходом від окремих концесій до портфеля ДПП, до якого мають увійти портові термінали, дороги, прикордонні коридори та залізничні вокзали.