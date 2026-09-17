RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Мінінфраструктури визначило п’ять пріоритетів на 2026–2027 роки

Мінінфраструктури визначило п’ять пріоритетів
Мінінфраструктури визначило п’ять пріоритетів

Мінінфраструктури визначило п’ять ключових напрямів роботи на 2026–2027 роки, серед яких відновлення, розвиток транспортної системи та її інтеграція до ЄС, реформа залізниці, стабільна робота портів і залучення інвестицій. Окремо міністерство обговорило з депутатами фінансування дорожнього фонду та Планів стійкості у держбюджеті на 2027 рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури.

Програма діяльності уряду передбачає п’ять основних напрямів:

  • системну політику відновлення;
  • розвиток сучасної транспортної системи та її інтеграцію до мережі ЄС;
  • поштові послуги за європейськими стандартами;
  • стійкість ЖКГ та захист критичної інфраструктури;
  • залучення міжнародного фінансування і приватних інвестицій у відновлення.

Серед конкретних завдань міністерство називає збільшення пропускної спроможності кордону, продовження транспортного безвізу, цифровізацію перевезень, підвищення стійкості дорожньої мережі, реформу залізниці та розвиток євроколії.

До пріоритетів також входить забезпечення стабільної роботи морських портів та захист критичної інфраструктури на тлі російських атак.

Окремий блок обговорення стосувався проєкту державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, йшлося про фінансування Планів стійкості, дорожнього фонду та інших інфраструктурних потреб.

Міністерство також очікує на законодавчі рішення Верховної Ради, необхідні для виконання євроінтеграційних зобов’язань України у транспортній та інфраструктурній сферах.

Нагадаємо, Україна паралельно готує до реалізації низку інфраструктурних проєктів із залученням приватного капіталу. Зокрема, Мінінфраструктури разом з IFC працює над переходом від окремих концесій до портфеля ДПП, до якого мають увійти портові термінали, дороги, прикордонні коридори та залізничні вокзали.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності