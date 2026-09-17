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Мининфраструктуры определило пять приоритетов на 2026-2027 годы

Мининфраструктуры определило пять приоритетов
Мининфраструктуры определило пять приоритетов

Мининфраструктуры определило пять ключевых направлений работы на 2026-2027 годы, среди которых восстановление, развитие транспортной системы и ее интеграция в ЕС, реформа железной дороги, стабильная работа портов и привлечение инвестиций. Отдельно министерство обсудило с депутатами финансирование дорожного фонда и планы устойчивости в госбюджете на 2027 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

Программа деятельности правительства предусматривает пять основных направлений:

  • системную политику обновления;
  • развитие современной транспортной системы и ее интеграцию в сеть ЕС;
  • почтовые услуги по европейским стандартам;
  • устойчивость ЖКХ и защита критической инфраструктуры;
  • привлечение международного финансирования и частных инвестиций в восстановление.

Среди конкретных задач министерство называет увеличение пропускной способности границы, продление транспортного безвиза, цифровизацию перевозок, повышение устойчивости дорожной сети, реформу железной дороги и развитие европути.

В приоритеты также входит обеспечение стабильной работы морских портов и защита критической инфраструктуры на фоне российских атак.

Отдельный блок обсуждения касался проекта государственного бюджета на 2027 год. В частности, речь шла о финансировании Планов устойчивости, дорожного фонда и других инфраструктурных нужд.

Министерство также ожидает законодательных решений Верховной Рады, необходимых для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины в транспортной и инфраструктурной сферах.

Напомним, Украина параллельно готовит к реализации ряд инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала. В частности, Мининфраструктура вместе с IFC работает над переходом от отдельных концессий к портфелю ДПП, в который должны войти портовые терминалы, дороги, пограничные коридоры и железнодорожные вокзалы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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