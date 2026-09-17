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Россия обстреляла здание с оборудованием "Киевстар" под Киевом: что со связью

"Киевстар"
Российские войска повредили инфраструктуру Киевстара в Киевской области

17 сентября в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование мобильного оператора "Киевстар".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

По предварительной информации компании, сотрудники в результате обстрела не пострадали.

В то же время, инфраструктура продолжает работать в штатном режиме: услуги для абонентов предоставляются без изменений и перебоев.

Отмечается, что техническая команда мобильного оператора работает на месте над детальной оценкой последствий атаки и ликвидацией возможных повреждений для обеспечения стабильной связи.

Фото 2 — Россия обстреляла здание с оборудованием "Киевстар" под Киевом: что со связью

Стоит отметить, что 11 сентября в результате вражеской атаки был поврежден офис инженерной команды "Киевстар" в Киеве.

Напомним, 16 сентября в результате удара российского беспилотника сгорел состав студии "Квартал 95", расположенный в Святошинском районе Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб

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