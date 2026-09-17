Детенизация рынка: импорт цветов вырос всего на 7%, а таможенные платежи — более чем вдвое

За январь-август 2026 года импортеры цветочной продукции уплатили в госбюджет более 1 млрд грн таможенных платежей — более чем вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом физический объем импорта увеличился всего на 7,2% — до 23,3 тыс. тонн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

За восемь месяцев 2025 таможенные платежи по импорту цветочной продукции составили 469,2 млн грн, а объем поставок - 21,8 тыс. тонн.

В Гостаможслужбе связывают резкий рост поступлений с мерами против неправильного декларирования товаров и занижения их таможенной стоимости.

Поменялась и структура импорта. В прошлом году декоративные растения составляли 77,4% от общего веса ввозимой цветочной продукции, а срезанные цветы — 5,6%. В январе-августе 2026 г. доля декоративных растений сократилась до 46,2%, тогда как доля срезанных цветов возросла до 33,8%.

Более всего увеличились объемы ввоза отдельных видов срезанных цветов:

роз - со 175 до 3973 тонн;

хризантем - со 188 до 1526 тонн;

других срезанных цветов - с 436 до 1556 тонн.

По данным таможни, увеличение задекларированных объемов этих категорий позволило дополнительно получить 506,7 млн. грн. таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Гостаможслужба отмечает, что аналогичный контроль применяет и к другим товарным группам, для которых существуют риски неправильного декларирования и занижения таможенной стоимости.

Напомним, в 2026 году таможня также фиксировала рост количества нарушений правил перемещения товаров через границу. По итогам одного из предыдущих периодов количество выявленных случаев возросло примерно на 20%. Среди предметов нарушений таможенники изымали товары, транспортные средства и ценности.