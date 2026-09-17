Война брендов: New Balance подала в суд на Decathlon из-за логотипа

Компания New Balance обратилась в федеральный суд штата Массачусетс с иском против французского производителя спортивных товаров Decathlon.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Поводом для судебного разбирательства стало вероятное нарушение прав на интеллектуальную собственность, а именно использование спорного логотипа на обуви бренда Kiprun, который, по мнению истца, незаконно копирует легендарную букву "N".

В чем суть претензий

В жалобе отмечается, что бостонский бренд использует свой фирменный знак на обуви еще с 1970-х годов. Проблема возникла из-за кроссовок французской компании линии Kiprun, которые продаются на американском рынке онлайн и через розничных партнеров.

По мнению юристов New Balance, стилизованная перевернутая буква "K" на этой продукции визуально напоминает зеркальное отображение буквы "N" и способна ввести покупателей в заблуждение.

Истец ссылается на многочисленные посты в социальных сетях, пользователи которых также заметили поразительное сходство между дизайном обоих производителей.

Требования истца

Компания New Balance требует от суда вынести запрет на дальнейшее использование спорного дизайна, а также взыскать с французского конкурента неопределенную денежную компенсацию за нанесенный ущерб.

Стоит отметить, что это не первый подобный судебный процесс для американского бренда: ранее компания успешно защищала свои права в конфликтах с Michael Kors и Nautica, а также выиграла громкое дело в китайском суде против местных пиратов.

Напомним, акции Nike упали на 38%. Продажи товаров марки Jordan резко снизились, а спортивное подразделение пытается противостоять более шустрым конкурентам, таким как On Holding и Deckers Outdoor (материнская компания Hoka).