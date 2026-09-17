Війна брендів: New Balance подала до суду на Decathlon через логотип

Компанія New Balance звернулася до федерального суду штату Массачусетс із позовом проти французького виробника спортивних товарів Decathlon.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Приводом для судового розгляду стало ймовірне порушення прав на інтелектуальну власність, а саме — використання споррного логотипа на взутті бренду Kiprun, який, на думку позивача, незаконно копіює легендарну літеру "N".

У чому суть претензій

У судовій скарзі зазначається, що бостонський бренд використовує свій фірмовий знак на взутті ще з 1970-х років. Проблема виникла через кросівки французької компанії лінії Kiprun, які продаються на американському ринку онлайн та через роздрібних партнерів.

На думку юристів New Balance, стилізована перевернута літера "K" на цій продукції візуально нагадує дзеркальне відображення літери "N" і здатна ввести покупців в оману. Позивач посилається на численні пости у соціальних мережах, користувачі яких також помітили разючу схожість між дизайном обох виробників.

Вимоги позивача

Компанія New Balance вимагає від суду винести заборону на подальше використання спірного дизайну, а також стягнути з французького конкурента невизначену грошову компенсацію за завдані збитки.

Варто зазначити, що це не перший подібний судовий процес для американського бренду: раніше компанія вже успішно захищала свої права у конфліктах із Michael Kors та Nautica, а також виграла гучну справу в китайському суді проти місцевих піратів.

Нагадаємо, акції Nike впали на 38%. Продажі товарів марки Jordan різко знизилися, а спортивний підрозділ намагається протистояти спритнішим конкурентам, таким як On Holding та Deckers Outdoor (материнська компанія Hoka).