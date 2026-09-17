Нацбанк підняв ставку до 16%: що це означає для бізнесу та українців

НБУ 17 вересня підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Регулятор пояснив це високою інфляцією та новими ризиками для економіки. Серед них дорога нафта, посилення російських обстрілів, зростання витрат бізнесу та проблеми з міжнародним фінансуванням.

Якщо коротко, то для бізнесу це означає, що найближчим часом не буде дешевих кредитів, а для людей є й інший бік. Банки можуть пропонувати вищі ставки за гривневими депозитами.

Чому НБУ підвищив ставку?

У серпні інфляція зросла до 8,1%. Це трохи більше, ніж прогнозував НБУ. Одна з причин це пальне, яке дорожчає через війну на Близькому Сході. Також зростають окремі тарифи після російських атак на критичну інфраструктуру, пояснив голова НБУ Андрій Пишний під час пресконференції.

Бізнес також витрачає більше. Електроенергія, логістика та робоча сила стають дорожчими. Зарплати все ще швидко ростуть. Українці поки що не почали суттєво зменшувати споживання.

Для компаній це створює дві проблеми: поточні витрати зростають, а кредити й далі дорогі.

Додатковий ризик принесла нафта. Її ціна перевищила $100 за барель. За оцінкою НБУ, через дорожчі енергоресурси Україна може витратити на імпорт приблизно на $300 млн більше до кінця року.

Для бізнесу це може означати додаткові витрати на пальне та перевезення. Для покупців це ще один фактор, який заважатиме цінам швидко знижуватися.

Обстріли й міжнародна допомога

Російські атаки на підприємства, енергетику та логістику також створюють тиск на економіку. Компанії змушені витрачати гроші на відновлення, резервне живлення та нові маршрути постачання.

Ще один ризик стосується зовнішньої допомоги. У липні та серпні Україна отримала менше міжнародного фінансування, ніж очікувала. Через це зменшилися міжнародні резерви.

Для пересічної людини ця тема може здаватися далекою. Однак зовнішні гроші допомагають державі фінансувати великі витрати і підтримувати стабільність валютного ринку. Якщо допомога затримується, ризики для бюджету, гривні та цін зростають.

Що буде з депозитами та кредитами?

Підвищення ставки має допомогти зберегти заощадження в гривні. Після попереднього рішення НБУ деякі банки вже почали підвищувати ставки за депозитами. Для вкладників це плюс. Банки отримують більше причин пропонувати вищу дохідність за гривневими вкладами. Так НБУ намагається зробити зберігання грошей у гривні привабливішим і зменшити попит на валюту.

Але позичальникам не слід чекати на швидке здешевлення кредитів. Висока ставка НБУ не дає знизити вартість позик. Втім, Нацбанк не очікує різкого скорочення кредитування бізнесу. За даними НБУ, гривневі кредити підприємствам зростають приблизно на 30% на рік, й уповільнення не видно.

Що буде зі ставкою далі?

Ставка 16% це не межа. Якщо ризик подальшого зростання цін посилиться, НБУ готовий діяти жорсткіше. Але можливий і протилежний сценарій. Якщо через війну українці почнуть менше витрачати, а бізнес скоротить активність і найм працівників, Нацбанк може перейти до пом’якшення політики, тобто почне знижувати ставку.

Для бізнесу зараз головне розуміти просту річ. Швидких дешевих грошей не буде. Для людей високі ставки можуть зробити гривневі депозити привабливішими. Однак кредити поки залишатимуться дорогими.