Сім бурштинових ділянок на Рівненщині виставили на аукціон за понад 44 млн грн

Державна служба геології та надр України виставила на аукціон сім спеціальних дозволів на користування надрами з покладами бурштину в Сарненському районі Рівненської області. Сумарна стартова вартість лотів перевищує 44 млн грн, а торги заплановані на 1 жовтня 2026 року.

Як пише Dilo, про свідчать торги на Prozorro.Продажі.

Бурштин на 44 млн грн

Державна служба геології та надр України виставила на електронні торги сім спеціальних дозволів на користування надрами з покладами бурштину в Сарненському районі Рівненської області. Сумарна стартова вартість лотів перевищує 44 млн грн.

Аукціони відбудуться 1 жовтня 2026 року. Прийом заявок від потенційних учасників наразі триває.

Найвища стартова ціна встановлена для спецдозволу на ділянку "Себек" - близько 15,29 млн грн.

Ще два лоти мають стартову вартість понад 10 млн грн. Спецдозвіл на ділянку "П'ята" виставили за 11,36 млн грн, а на "Нівецьк-77" - за 10,17 млн грн.

Стартові ціни решти чотирьох спецдозволів становлять:

"Сохи-1" - 2,1 млн грн;

"Кривицька Перша" - 2,7 млн грн;

"Озерна 14" - 1,6 млн грн;

"Біловіж" - 775 тис. грн.

Що отримають переможці аукціонів

Згідно з даними системи Prozorro.Продажі, переможці торгів отримають спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ із подальшим видобуванням корисних копалин.

Термін дії кожного дозволу становитиме вісім років.

Остаточна вартість спецдозволів визначатиметься за результатами електронних торгів та залежатиме від конкуренції між учасниками.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.