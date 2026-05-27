На Рівненщині продали бурштинову ділянку: переможець заплатить понад 3,8 млн грн

У Рівненській області на аукціоні Prozorro з другої спроби продали спецдозвіл на користування бурштиновою ділянкою “Грицьки-2” у Сарненському районі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

На Рівненщині продали бурштинову ділянку

У Рівненській області з другої спроби продали спецдозвіл на користування бурштиновою ділянкою в Сарненському районі. Переможцем аукціону стало рівненське ТОВ "Агромехтрейд", яке запропонувало за право видобутку понад 3,8 млн грн.

Торги відбулися 22 травня на платформі Prozorro. Стартова ціна лота становила 3,3 млн грн. Згідно з умовами, переможець отримує право протягом п’яти років здійснювати геологічне вивчення ділянки "Грицьки-2" з подальшим видобуванням корисних копалин.

Про переможця і попередні торги

Переможцем торгів стало ТОВ "Агромехтрейд". За даними аналітичної платформи YouControl, компанія зареєстрована у Рівному у квітні 2020 року та спеціалізується на видобуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив.

Уповноваженою особою підприємства є Ярослав Богельський.

Держгеонадра вперше виставили спецдозвіл на користування ділянкою "Грицьки-2" на аукціон 25 березня 2026 року. Тоді перемогу здобуло ТОВ "Голден Вел" Тимура Шевченка зі ставкою 8 млн грн. У торгах також брали участь ТОВ "Гід Груп" Олега Коваля, ТОВ "Агромехтрейд" Ярослава Богельського та ТОВ "Поліська видобувна компанія" Ольги Соломчук.

Втім, ні переможець першого аукціону, ні учасник, який посів друге місце, не викупили спецдозвіл. ТОВ "Голден Вел" втратило право на отримання дозволу через несплату обов’язкових платежів, а ТОВ "Гід Груп" відмовилося підписувати протокол торгів. У результаті обидві компанії втратили гарантійні внески по 1 млн грн, після чого Держгеонадра оголосили повторний аукціон.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.