Бурштиновий ринок України 2024: п’ять компаній забезпечили майже три чверті усього видобутку

Протягом 2024 року в Україні 17 компаній-надрокористувачів видобули 42,72 тонни бурштину-сирцю. П'ять найбільших компаній забезпечили 74% усього обсягу видобутку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

У відповіді на запит видання Державна служба геології та надр України зазначає, що видобуток здійснювався на території трьох областей. Рівненська область стала лідером, забезпечивши 30,79 тонн видобутку, Волинська область — 6,75 тонн, Житомирська область — 5,17 тонн.

П'ять компаній видобули понад 31,6 тонни бурштину, що становить 74% від загального обсягу за рік. До списку провідних підприємств увійшли:

ТОВ "Бурпром" — 7,83 т;

ТОВ "Амберкінг" — 7,69 т;

КП "Волиньприродресурс" — 6,75 т;

ТОВ "Деревообробна Євроліс" — 5 т;

ТОВ "Земресурсінвест" — 4,34т.

Також значні обсяги видобули такі компанії: ТОВ "Технобуд" (2,99 т), ТОВ "Сонячне ремесло" (2,61т), ТОВ "Електрон Стоун" (2,48 т), ТОВ "Бізнес Еліт Груп ЛТД" (1,54 т) і ТОВ "Кністер Груп" (0,41т).

Щодо контролю над діяльністю компаній, то "Бурпром" та "Земресурсінвест" пов'язують із групою родини колишнього міністра транспорту та зв'язку України Миколи Рудьковського. За даними YouControl, їх кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Ольга Рудьковська, Олег Богельський і Сергій Рудьковський.

ТОВ "Амберкінг" контролює Роман Руденко. КП "Волиньприродресурс" перебуває у власності Волинської обласної ради, а керівником є Анатолій Анатолійович Капустюк. Співвласниками ТОВ "Деревообробна Євроліс" зазначені Максим Григор'єв з часткою 21%, Бахруз Ахмедов (20%), Зоряна Олехнович (20%), Дмитро Микосянчик (20%) та Дмитро Берег(19%).

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України оголосила нові аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами, у тому числі на видобуток бурштину на ділянці Хмара 2 у Рівненській області. Торги призначено на 5 травня 2026року.