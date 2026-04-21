Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,90

43,76

EUR

51,85

51,62

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бурштиновий ринок України 2024: п’ять компаній забезпечили майже три чверті усього видобутку

бурштин
В Держгеонадрах розкрили дані про видобуток бурштину за 2024 рік

Протягом 2024 року в Україні 17 компаній-надрокористувачів видобули 42,72 тонни бурштину-сирцю. П'ять найбільших компаній забезпечили 74% усього обсягу видобутку.

У відповіді на запит видання Державна служба геології та надр України зазначає, що  видобуток здійснювався на території трьох областей. Рівненська область стала лідером, забезпечивши 30,79 тонн видобутку, Волинська область — 6,75 тонн, Житомирська область — 5,17 тонн.

П'ять компаній видобули понад 31,6 тонни бурштину, що становить 74% від загального обсягу за рік. До списку провідних підприємств увійшли:

  • ТОВ "Бурпром" — 7,83 т; 
  • ТОВ "Амберкінг" — 7,69 т; 
  • КП "Волиньприродресурс" — 6,75 т; 
  • ТОВ "Деревообробна Євроліс" — 5 т; 
  • ТОВ "Земресурсінвест" — 4,34т.

Також значні обсяги видобули такі компанії: ТОВ "Технобуд" (2,99 т), ТОВ "Сонячне ремесло" (2,61т), ТОВ "Електрон Стоун" (2,48 т), ТОВ "Бізнес Еліт Груп ЛТД" (1,54 т) і ТОВ "Кністер Груп" (0,41т).

Щодо контролю над діяльністю компаній, то "Бурпром" та "Земресурсінвест" пов'язують із групою родини колишнього міністра транспорту та зв'язку України Миколи Рудьковського. За даними YouControl, їх кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Ольга Рудьковська, Олег Богельський і Сергій Рудьковський.

ТОВ "Амберкінг" контролює Роман Руденко. КП "Волиньприродресурс" перебуває у власності Волинської обласної ради, а керівником є Анатолій Анатолійович Капустюк. Співвласниками ТОВ "Деревообробна Євроліс" зазначені Максим Григор'єв з часткою 21%, Бахруз Ахмедов (20%), Зоряна Олехнович (20%), Дмитро Микосянчик (20%) та Дмитро Берег(19%).

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України оголосила нові аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами, у тому числі на видобуток бурштину на ділянці Хмара 2 у Рівненській області. Торги призначено на 5 травня 2026року.

Автор:
Тетяна Ковальчук