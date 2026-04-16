Бурштин, підземні води та пісок: девʼять спецдозволів на користування надрами виставили на аукціон
Державна служба геології та надр України оголосила нові аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Торги призначено на 5 травня 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.
Зазначається, що торги відбудуться в електронній системі АТ "Прозорро.Продажі". Пропозиції приймаються з 17 квітня до 4 травня.
Пісок
- Білгород-Дністровське родовище (північна ділянка) в Одеській області. Стартова ціна 1 459 861,51 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Лиман ЛТД Плюс" Трошина Олександра та Стефанової Людимили.
- Південна частина Ділянки № 1 Дідковицького родовища у Житомирській області. Стартова ціна 213 455,09 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Пол-Сенд" Забудько Олександра, Кушнерчука Анатолія та Костюшко Сергія.
Суглинок
- Торчинське родовище у Волинській області. Стартова ціна 1 276 298,24 грн. Ініціатор - аукціону ТОВ "Мірекстрейд" Карбан Марії .
Глина
- Ділянка Миролюбівська у Харківській області. Стартова ціна 1 979 817,12 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ ВО "Шахтобуд" Шеветовського Валентина.
Бурштин
- Ділянка Хмара 2 у Рівненській області. Стартова ціна 2 585 453 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Амбер Трейд 24" Кирильчука Вадима.
Підземні води питні
- Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1) у Харківській області. Стартова ціна 397 646,91 грн. Ініціатор аукціону - ФОП Беспалий Олександр.
- Ділянка Реліктова (свердловина №1) у Київській області. Стартова ціна 4 358 210,18 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Полімер-ПАП" Чорного Віталія .
- Сінгурівська ділянка (свердловина № 1) у Житомирській області. Стартова ціна 397 646,91 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Аквадельфія" Волгушевої Ганни.
- Ділянка Великокопанська у Закарпатській області. Стартова ціна 1 513 662,74 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Прайм ДЗ" Козлович Лілії.
Нагадаємо, Державна служба геології та надр України поновила дію спеціального дозволу для приватного підприємства "Поділля-Цегла" в Хмельницькій області для видобування суглинків на родовищі Заслучненське.