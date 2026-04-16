Бурштин, підземні води та пісок: девʼять спецдозволів на користування надрами виставили на аукціон

Державна служба геології та надр України оголосила нові аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Торги призначено на 5 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що торги відбудуться в електронній системі АТ "Прозорро.Продажі". Пропозиції приймаються з 17 квітня до 4 травня.

Пісок

Білгород-Дністровське родовище (північна ділянка) в Одеській області . Стартова ціна 1 459 861,51 грн . Ініціатор аукціону - ТОВ "Лиман ЛТД Плюс" Трошина Олександра та Стефанової Людимили.

Південна частина Ділянки № 1 Дідковицького родовища у Житомирській області . Стартова ціна 213 455,09 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Пол-Сенд" Забудько Олександра, Кушнерчука Анатолія та Костюшко Сергія.

С углинок

Торчинське родовище у Волинській області. Стартова ціна 1 276 298,24 грн. Ініціатор - аукціону ТОВ "Мірекстрейд" Карбан Марії .

Г лина

Ділянка Миролюбівська у Харківській області . Стартова ціна 1 979 817,12 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ ВО "Шахтобуд" Шеветовського Валентина.

Б урштин

Ділянка Хмара 2 у Рівненській області . Стартова ціна 2 585 453 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Амбер Трейд 24" Кирильчука Вадима.

П ідземні води питні

Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1) у Харківській області . Стартова ціна 397 646,91 грн . Ініціатор аукціону - ФОП Беспалий Олександр.

Ділянка Реліктова (свердловина №1) у Київській області . Стартова ціна 4 358 210,18 грн . Ініціатор аукціону - ТОВ "Полімер-ПАП" Чорного Віталія .

Сінгурівська ділянка (свердловина № 1) у Житомирській області. Стартова ціна 397 646,91 грн . Ініціатор аукціону - ТОВ "Аквадельфія" Волгушевої Ганни.

Ділянка Великокопанська у Закарпатській області . Стартова ціна 1 513 662,74 грн. Ініціатор аукціону - ТОВ "Прайм ДЗ" Козлович Лілії.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України поновила дію спеціального дозволу для приватного підприємства "Поділля-Цегла" в Хмельницькій області для видобування суглинків на родовищі Заслучненське.