Український виробник цегли повернув спецдозвіл на розробку надр в Хмельницькій області

Державна служба геології та надр України поновила дію спеціального дозволу для приватного підприємства “Поділля-Цегла” в Хмельницькій області для видобування суглинків на родовищі Заслучненське.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на наказ Держгеонадр № 165 від 07.04.2026

Йдеться про спецдозвіл № 5215, який дозволяє розробку Заслучненського родовища.

Це родовище є ключовим джерелом сировини для підприємства, оскільки видобуті там суглинки за своїми характеристиками придатні для виготовлення повнотілої керамічної цегли.

Характеристики родовища

Заслучненське родовище разом із промисловим майданчиком ПП "Поділля-Цегла" знаходиться у Хмельницькій області на відстані близько 25 кілометрів від обласного центру.

За даними Публічного аудиту надрокористування, станом на 2021 рік запаси суглинків на цій ділянці за категорією С1 оцінювалися у 113 тисяч кубічних метрів.

Спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин на цій території був вперше виданий підприємству ще у 2010 році. Проте наприкінці 2020 року дію ліцензії було зупинено регулятором.

Про ПП "Поділля-Цегла"

ПП "Поділля-Цегла" засноване в 2007 р., статутний капітал 2,5 млн грн. За даними YouControl, з 2023 р. приватне підприємство контролюють Дмитро Корбут і Дмитро Кізаєв (пан Кізаєв – очолює компанію).

YouControl відносить ПП "Поділля-Цегла" до корпоративної групи родини Корбут, компанії якої працюють в сферах виробництва залізобетонних виробів, будівництва, нерухомості, торгівлі будівельними виробами.

