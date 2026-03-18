Родовища чарнокіту і піску отримали нових власників

17 березня Державна служба геології та надр України провела повторні онлайн-аукціони з продажу 20-річних спеціальних дозволів на видобування чарнокіту і піску в Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Зазначається, що оскільки торги були повторними, початкові ціни лотів було знижено на 25%.

Чарнокіт

Право викупити спецдозвіл на ділянку № 1 Меджибізького родовища чарнокіту в Хмельницькій області зі ставкою 4,53 млн грн отримало ТОВ "Грандкарʼєр", яке належить Оксані Бенькалович.

Ділянка № 1 Меджибізького родовища не розроблялась. Державним балансом запасів корисних копалин України ("Камінь будівельний") станом на 1 січня 2026 року обліковано запаси чарнокіту у кількості 5437 тис. м3 за категорією С 1 (код класу 121). Чарнокіт придатний для виробництва щебеню марок 1000-1400 та каменю бутового марок 800-1400.

Як пише видання, найближчі сусідні родовища будівельної сировини розробляють:

родовище граніту Русанівецьке – ДП "Хмельницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України":

родовище піску і вапняку Головчинецике, ділянка № 1 – ТОВ "Європісок".;

родовище граніту Головчинецьке – ТОВ "Головчинецький гранітний карʼєр";

родовище граніту Марківецьке – ТОВ "Марковецький карʼєр".

Пісок

Торги дозволом на ділянку Кам’янську Дніпродзержинського родовища піску у Дніпропетровській області стартували з 2,54 млн грн, лот розіграли між собою двоє учасників:

ТОВ "Трансбудехніка" Олега Ярошенка перемогло зі ставкою 2,64 млн грн;

перемогло зі ставкою ТОВ "Компанія Велант" Сергія Дрягуєва оцінило лот у 2,635 млн грн.

Ділянка Кам’янська Дніпродзержинського родовища розташована в руслі річки Дніпро. Піски ділянки придатні для виробництва силікатної цегли і дорожнього будівництва.

Державним балансом запасів корисних копалин України станом на 1 січня 2026 року обліковано запаси піску ділянки Кам’янська Дніпродзержинського родовища у кількості (тис. м3), за категоріями:

балансові: В+С 1 – 4751 (код класу 121), у т. ч.: В – 900, С 1 – 3851;

– 4751 (код класу 121), у т. ч.: В – 900, С – 3851; умовно балансові (у межах запобіжного цілика вздовж фарватеру): В+С 1 – 1031 (код класу 121), у т. ч.: В – 201, С 1 – 830.

Нижче за течією в руслі річки Дніпро розташоване родовище піску Дніпродзержинське (ділянка Дніпровська), яким користується ПП "КБ "Метратекс".

