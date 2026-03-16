Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Готівковий курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Onur відмовився від спецдозволу на видобуток золота та ніобієвих руд у Дніпропетровський області: причина

видобуток, надра
Onur відмовився від ділянки ніобієвих руд і золота / Depositphotos

Державна служба геології та надр України припинила дію спеціального дозволу, наданого ТОВ "Спис Україна" (Onur Group) для геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки Жовтоводської площі руд золота і ніобієвих руд в Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info. із посиланням на оприлюднений наказ т.в.о. голови Держгеонадр Леоніда Музикуса.

Зазначається, що підставою для припинення дії спецдозволу зазначено звернення користувача надр із заявою, так як відпала потреба у користуванні надрами.

Раніше стало відомо, що компанія з групи Onur (саме як власник дозволу на Жовтоводську площу) потрапила до переліку користувачів стратегічних надр і контролерів так званих "сплячих" ліцензій, які, за розпорядженням і неодноразовими заявами премʼєр-міністра Юлії Свириденко, підлягають аудиту і позачерговим перевіркам.

ТОВ "Спис Україна" придбало спецдозвіл на Жовтоводську площу  з онлайн-аукціону Держгеонадр, який відбувся в грудні 2020 року, запропонувавши за лот понад 5,7 млн грн при стартовій ціні біля 4,5 млн грн.

 ТОВ "Спис Україна" отримало виграний спецдозвіл в лютому 2021 року, а в квітні контроль над компанією встановила група Onur.  Освоєння Жовтоводської площі розпочиналося під емоційні протести місцевих мешканців.

Золота немає

Наприкінці 2021 року стало відомо про незадовільні результати буріння на Жовтоводській площі.

 "Пробурили 12 свердловин. Золота немає. Його навіть близько нема. Навіть тисячних грама на тонну нема. Зараз іноземна компанія представляє претензію. До кого? До Геологічної служби. Бо вона казала, що там повинно бути золото", – розповідав директор ТОВ "Геологічна сервісна компанія ГСК", кандидат геологічних наук Олексій Фалькович.

Згодом СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу заявив, що вміст золота в руді на Жовтоводській площі виявився утричі нижчим, ніж очікував інвестор. За проєктними документами, в групі Onur очікували на показник близько 4,5 г золота на тонну руди, а натомість, в результаті геологорозвідки отримали близько 1,4 г/т, що значно менше і не дає економічної доцільності для видобутку. 

"Тому ми не бачимо перспектив у цій ділянці і не плануємо інвестувати далі", – заявляв Емре Караахметоглу.

Він також повідомляв, що в Onur Group розглядали варіант отримання через суд компенсації "через невідповідність даних Держгеонадр щодо запасів", але зрештою судовий шлях визнали неперспективним, "відкликали позов і продовжили працювати в конструктивному діалозі з Держгеонадрами".

Про ТОВ "Спис Україна" 

ТОВ "Спис Україна" контролюють Четінджевіз Онур і Кавак Мурат (обидва – громадяни Туреччини), очолює – Чакмак Фират.

Після відмови від дозволу на Жовтоводську площу руд золота і ніобієвих руд, група Onur контролює в Україні 8 ділянок надр із покладами вапняку, піску, мігматиту, граніту, каолінів, графіту.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП) розглядає звернення української приватної компанії, яка належить співвласнику мережі магазинів "АТБ"  Геннадію Буткевичу, щодо оголошення конкурсів на чотирьох родовищах уранових руд в Миколаївській та Кіровоградській областях. 

Автор:
Світлана Манько