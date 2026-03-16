Onur відмовився від спецдозволу на видобуток золота та ніобієвих руд у Дніпропетровський області: причина

Державна служба геології та надр України припинила дію спеціального дозволу, наданого ТОВ "Спис Україна" (Onur Group) для геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки Жовтоводської площі руд золота і ніобієвих руд в Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info. із посиланням на оприлюднений наказ т.в.о. голови Держгеонадр Леоніда Музикуса.

Зазначається, що підставою для припинення дії спецдозволу зазначено звернення користувача надр із заявою, так як відпала потреба у користуванні надрами.

Раніше стало відомо, що компанія з групи Onur (саме як власник дозволу на Жовтоводську площу) потрапила до переліку користувачів стратегічних надр і контролерів так званих "сплячих" ліцензій, які, за розпорядженням і неодноразовими заявами премʼєр-міністра Юлії Свириденко, підлягають аудиту і позачерговим перевіркам.

ТОВ "Спис Україна" придбало спецдозвіл на Жовтоводську площу з онлайн-аукціону Держгеонадр, який відбувся в грудні 2020 року, запропонувавши за лот понад 5,7 млн грн при стартовій ціні біля 4,5 млн грн.

ТОВ "Спис Україна" отримало виграний спецдозвіл в лютому 2021 року, а в квітні контроль над компанією встановила група Onur. Освоєння Жовтоводської площі розпочиналося під емоційні протести місцевих мешканців.

Золота немає

Наприкінці 2021 року стало відомо про незадовільні результати буріння на Жовтоводській площі.

"Пробурили 12 свердловин. Золота немає. Його навіть близько нема. Навіть тисячних грама на тонну нема. Зараз іноземна компанія представляє претензію. До кого? До Геологічної служби. Бо вона казала, що там повинно бути золото", – розповідав директор ТОВ "Геологічна сервісна компанія ГСК", кандидат геологічних наук Олексій Фалькович.

Згодом СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу заявив, що вміст золота в руді на Жовтоводській площі виявився утричі нижчим, ніж очікував інвестор. За проєктними документами, в групі Onur очікували на показник близько 4,5 г золота на тонну руди, а натомість, в результаті геологорозвідки отримали близько 1,4 г/т, що значно менше і не дає економічної доцільності для видобутку.

"Тому ми не бачимо перспектив у цій ділянці і не плануємо інвестувати далі", – заявляв Емре Караахметоглу.

Він також повідомляв, що в Onur Group розглядали варіант отримання через суд компенсації "через невідповідність даних Держгеонадр щодо запасів", але зрештою судовий шлях визнали неперспективним, "відкликали позов і продовжили працювати в конструктивному діалозі з Держгеонадрами".

Про ТОВ "Спис Україна"

ТОВ "Спис Україна" контролюють Четінджевіз Онур і Кавак Мурат (обидва – громадяни Туреччини), очолює – Чакмак Фират.

Після відмови від дозволу на Жовтоводську площу руд золота і ніобієвих руд, група Onur контролює в Україні 8 ділянок надр із покладами вапняку, піску, мігматиту, граніту, каолінів, графіту.

