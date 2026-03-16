Onur отказался от спецразрешения на добычу золота и ниобиевых руд в Днепропетровской области: причина

Государственная служба геологии и недр Украины прекратила действие специального разрешения, предоставленного ООО "Спис Украина" (Onur Group) для геологического изучения и опытно-промышленной разработки Жовтоводской площади руд золота и ниобиевых руд в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info. со ссылкой на обнародованный приказ в.и.о. главы Госгеонадра Леонида Музыкуса.

Отмечается, что основанием для прекращения действия спецразрешения указано обращение пользователя недр с заявлением, так как отпала потребность в использовании недр.

Ранее стало известно, что компания из группы Onur (именно как владелец разрешения на Желтоводскую площадь) попала в перечня пользователей стратегических недр и контролеров так называемых "спящих" лицензий, которые, по распоряжению и неоднократным заявлениям премьер-министра Юлии Свириденко подлежат аудиту и внеочередным проверкам.

ООО "Спис Украина" приобрело спецразрешение на Жовтоводскую площадь с онлайн-аукциона Госгеонадр, которое состоялось в декабре 2020 года, предложив за лот более 5,7 млн грн при стартовой цене около 4,5 млн грн .

ООО "Спис Украина" получило выигранное спецразрешение в феврале 2021 года, а в апреле контроль над компанией установила группа Onur. Освоение Жовтоводской площади начиналось под эмоциональные протесты местных жителей.

Золота нет

В конце 2021 года стало известно о неудовлетворительных результатах бурения на Жовтоводской площади.

"Пробурили 12 скважин. Золота нет. Его даже близко нет. Даже тысячных грамма на тонну нет ". В настоящее время иностранная компания представляет претензию. К кому? В Геологическую службу. Ибо она говорила, что там должно быть золото", – рассказывал директор ООО "Геологическая сервисная компания ГСК", кандидат геологических наук Алексей Фалькович.

Впоследствии СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу заявил, что содержание золота в руде на Жовтоводской площади оказалось втрое ниже, чем ожидал инвестор. По проектным документам, в группе Onur ожидали показатель около 4,5 г золота на тонну руды, а в результате геологоразведки получили около 1,4 г/т, что значительно меньше и не дает экономической целесообразности для добычи.

"Поэтому мы не видим перспектив в этом участке и не планируем инвестировать дальше", – заявлял Эмре Караахметоглу.

Он также сообщал, что в Onur Group рассматривали вариант получения через суд компенсации. "по несоответствию данных Госгеонадр по запасам", но в конце концов судебный путь признали неперспективным, "отозвали иск и продолжили работать в конструктивном диалоге с Госгеонадрами".

Про ООО "Спис Украина"

ООО "Спис Украина" контролируют Четинджевиз Онур и Кофе Мурат (оба – граждане Турции), возглавляет – Чакмак Фират .

После отказа от разрешения на Желтоводскую площадь руд золота и ниобиевых руд, группа Onur контролирует в Украине 8 участков недр с залежями известняка, песка, мигматита, гранита, каолинов, графита.

