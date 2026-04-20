Санкции на паузе: предприятие Фирташа восстанавливает добычу титана на месторождении в Житомирской области

ООО "Междуреченский ГОК" Дмитрия Фирташа возобновляет работу после приостановления действия мартовского приказа Государственной службы геологии и недр Украины в части аннулирования специального разрешения для добычи титановых руд Межирического месторождения в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Соответствующее постановление 8 апреля 2026 года вынес Днепропетровский окружной административный суд.

Межреченский ГОК возобновляет работу

Приказ об аннулировании разрешения остановили в качестве обеспечения иска по заявлению ООО "Мотроновский ГОК", владеющего 98,9% ООО "Междуреченский ГОК".

Остановка действия приказа об аннулировании позволила Межириченскому ГОКу возобновить законную деятельность на месторождении. После обнародования упомянутого определения на Facebook-странице комбината опубликовали объявления о ряде вакансий, среди которых:

Мастер горный (зарплата на руки до 25000,00 грн);

Мастер основного производственного участка (зарплата на руки до 20000,00 грн);

Машинист шагающего экскаватора (зарплата на руки до 30000,00 грн);

Машинист землесосной установки (зарплата на руки до 15 000,00 грн);

Гидромониторщик (зарплата на руки до 20000,00 грн);

Машинист насосных установок (зарплата на руки до 15 000,00 грн);

Машинист промывочных машин (зарплата на руки до 12 000,00 грн);

Грохотник (зарплата на руки до 12000,00 грн).

Междуреченский и Мотроновский ГОК входят в Group DF Дмитрия Фирташа .

Госгеонадра издала приказ об аннулировании спецразрешения на выполнение решения СНБО, введенного в действие Указом президента Владимира Зеленского в начале февраля 2026 года.

Введение дополнительных санкций в отношении Фирташа создало правовые основания для аннулирования трех спецразрешений в Житомирской и Днепропетровской областях.

В случае ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат санкции также были применены к ООО "Тибериус Плюс".

В апреле 2025 года Госгеонадра издали приказ об аннулировании спецразрешения Но разрешение фактически прекращено не было, поскольку действие приказа службы приостанавливал суд.

Напомним, правительство выставляет на аукцион специальные разрешения на пользование тремя. месторождениями титановых руд в Днепропетровской и Житомирской областях, принадлежавших предприятиям Фирташа.

Речь идет о Малышевском месторождении (Днепропетровская область), а также месторождениях Валки-Гацковском и Междуречном (Житомирская область).

О Мотроновском ГОКе

Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах в Group DF оценивали в 126 млн грн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).