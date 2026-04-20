В результате атаки России в Черниговской области повреждено здание налоговой (ФОТО)

Утром 20 апреля российская армия нанесла очередной удар по инфраструктуре Черниговской области. В результате атаки взрывной волной было повреждено здание Прилуцкой государственной налоговой инспекции.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о.главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, обошлось без пострадавших – среди работников и посетителей травмированных нет. В то же время само здание получило повреждения: в помещении выбиты окна.

В настоящее время осуществляются оперативные мероприятия по документированию разрушений.

"Враг продолжает террор мирного населения. Безопасность людей для нас - прежде всего, но и в дальнейшем прилагаем максимум усилий, чтобы граждане не испытывали перебоев в обслуживании", - отметила Леся Карнаух.

В результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.