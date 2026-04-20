Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В результате атаки России в Черниговской области повреждено здание налоговой (ФОТО)

Утром 20 апреля российская армия нанесла очередной удар по инфраструктуре Черниговской области. В результате атаки взрывной волной было повреждено здание Прилуцкой государственной налоговой инспекции.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о.главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, обошлось без пострадавших – среди работников и посетителей травмированных нет. В то же время само здание получило повреждения: в помещении выбиты окна.

В настоящее время осуществляются оперативные мероприятия по документированию разрушений.

"Враг продолжает террор мирного населения. Безопасность людей для нас - прежде всего, но и в дальнейшем прилагаем максимум усилий, чтобы граждане не испытывали перебоев в обслуживании", - отметила Леся Карнаух.

В результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Автор:
Светлана Манько