Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Пошкоджена будівля податкової у Чернігівській області внаслідок атаки Росії
Пошкоджена будівля податкової у Чернігівській області внаслідок атаки Росії / ДПС

Вранці 20 квітня російська армія завдала чергового удару по інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю Прилуцької державної податкової інспекції.

Як пише Delo.ua, про це  це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух. 

За її словами, обійшлося без постраждалих – серед працівників та відвідувачів травмованих немає. Водночас сама будівля зазнала пошкоджень: у приміщенні вибито вікна.

Фото 2 — Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
Фото 3 — Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
Фото 4 — Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
Фото 5 — Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Наразі здійснюються оперативні заходи із документування руйнувань.

"Ворог продовжує терор мирного населення. Безпека людей для нас – передусім, але й надалі докладаємо максимум зусиль, аби громадяни не відчували перебоїв у обслуговуванні", – зазначила Леся Карнаух.

Внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області. 

Автор:
Світлана Манько