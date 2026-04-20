Внаслідок атаки Росії у Чернігівській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Вранці 20 квітня російська армія завдала чергового удару по інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю Прилуцької державної податкової інспекції.

Як пише Delo.ua, про це це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, обійшлося без постраждалих – серед працівників та відвідувачів травмованих немає. Водночас сама будівля зазнала пошкоджень: у приміщенні вибито вікна.

Наразі здійснюються оперативні заходи із документування руйнувань.

"Ворог продовжує терор мирного населення. Безпека людей для нас – передусім, але й надалі докладаємо максимум зусиль, аби громадяни не відчували перебоїв у обслуговуванні", – зазначила Леся Карнаух.

Внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.