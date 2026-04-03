Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової
Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової / ДПС

Внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області. 

Як пише Delo.ua, про це  це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух. 

За її словами, через складну безпекову ситуацію та значні пошкодження будівель наразі призупинена робота точок доступу податкової в Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці.

Фото 2 — Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Карнаух розповіла, що понівечено фасад приміщення, вибиті вікна, пошкоджені робочі кабінети. Постраждалих серед працівників немає.

Фото 3 — Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

"На жаль, це вже не перший випадок, коли через атаки ворога, пошкоджено приміщення податкової Сумщини у різних населених пунктах – Суми, Конотоп, Буринь", – зауважила очільниця ДПС.

Нагадаємо, вночі 24 березня внаслідок російської атаки у Полтаві було пошкоджене одне з приміщень Державної податкової служби

Світлана Манько