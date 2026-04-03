Внаслідок атаки Росії у Сумській області пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

Як пише Delo.ua, про це це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, через складну безпекову ситуацію та значні пошкодження будівель наразі призупинена робота точок доступу податкової в Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці.

Карнаух розповіла, що понівечено фасад приміщення, вибиті вікна, пошкоджені робочі кабінети. Постраждалих серед працівників немає.

"На жаль, це вже не перший випадок, коли через атаки ворога, пошкоджено приміщення податкової Сумщини у різних населених пунктах – Суми, Конотоп, Буринь", – зауважила очільниця ДПС.

Нагадаємо, вночі 24 березня внаслідок російської атаки у Полтаві було пошкоджене одне з приміщень Державної податкової служби