Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В результате атаки России в Сумской области повреждено здание налоговой (ФОТО)

В результате атаки России в Сумской области повреждено здание налоговой / ГНС

В результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, из-за сложной ситуации безопасности и значительных повреждений зданий приостановлена работа точек доступа налоговой в Краснополье, Глухове и Великой Писаревке.

Карнаух рассказала, что изуродован фасад помещения, выбиты окна, повреждены рабочие кабинеты. Пострадавших среди работников нет.

"К сожалению, это уже не первый случай, когда из-за атак врага повреждено помещение налоговой Сумщины в разных населенных пунктах - Сумы, Конотоп, Бурынь", - отметила глава ГНС.

Напомним, ночью 24 марта в результате российской атаки в Полтаве было повреждено одно из помещений Государственной налоговой службы.

Автор:
Светлана Манько