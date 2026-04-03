В результате атаки России в Сумской области повреждено здание налоговой (ФОТО)

В результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, из-за сложной ситуации безопасности и значительных повреждений зданий приостановлена работа точек доступа налоговой в Краснополье, Глухове и Великой Писаревке.

Карнаух рассказала, что изуродован фасад помещения, выбиты окна, повреждены рабочие кабинеты. Пострадавших среди работников нет.

"К сожалению, это уже не первый случай, когда из-за атак врага повреждено помещение налоговой Сумщины в разных населенных пунктах - Сумы, Конотоп, Бурынь", - отметила глава ГНС.

Напомним, ночью 24 марта в результате российской атаки в Полтаве было повреждено одно из помещений Государственной налоговой службы.