В результате атаки России в Полтаве повреждено здание налоговой (ФОТО)

Ночью 24 марта в результате российской атаки в Полтаве было повреждено одно из помещений Государственной налоговой службы

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о.главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в здании выбиты окна, повреждены двери, нарушены конструкции здания.

Но главное, что никто из людей не пострадал, потому что в момент удара в помещении не было работников.

"Мы сделаем все, чтобы оперативно восстановить то, что повредил враг", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, 20 марта ночью во время очередного российского артиллерийского обстрела Херсона было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.