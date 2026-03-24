- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате атаки России в Полтаве повреждено здание налоговой (ФОТО)
Ночью 24 марта в результате российской атаки в Полтаве было повреждено одно из помещений Государственной налоговой службы
Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о.главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
По ее словам, в здании выбиты окна, повреждены двери, нарушены конструкции здания.
Но главное, что никто из людей не пострадал, потому что в момент удара в помещении не было работников.
"Мы сделаем все, чтобы оперативно восстановить то, что повредил враг", - подчеркнула Карнаух.
Напомним, 20 марта ночью во время очередного российского артиллерийского обстрела Херсона было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.