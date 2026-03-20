Из-за российских обстрелов повреждено здание налоговой в Херсоне (ФОТО)

20 марта ночью во время очередного российского артиллерийского обстрела Херсона было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в результате атаки повреждены стены, двери и выбиты окна. Это сооружение уже не в первый раз находится под вражескими обстрелами.

На месте происшествия работают оперативные службы для фиксирования обстоятельств и ликвидации последствий атаки.

Напомним, 11 марта в результате очередных российских обстрелов было повреждено здание налоговой инспекции в Краматорске Донецкой области.

А 27 февраля в результате атаки российской армии в Одесской области было повреждено здание Измаильской государственной налоговой.