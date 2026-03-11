Запланована подія 2

Из-за российских обстрелов повреждено здание налоговой в Донецкой области (ФОТО)

повреждено здание налоговой
Россияне повредили здание налоговой в Донецкой области / ГНС

В результате очередных российских обстрелов повреждено здание налоговой инспекции в Краматорске Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Враг неустанно бьет по мирным городам. К счастью, люди не пострадали. Сооружение изуродовано взрывной волной: выбиты окна и двери, повреждены стены. Восстановление - дело времени и ресурсов", - отметила Карнаух.

По ее словам, на месте работают правоохранители и все службы. Фиксируют военное преступление, устраняют последствия, оценивают ущерб.

Руководитель ГНС выразила благодарность работникам налоговой и плательщикам Донбасса, которые держатся и держат экономику.

Напомним, 27 февраля в результате атаки российской армии в Одесской области было повреждено здание Измаильской государственной налоговой инспекции.

Автор:
Светлана Манько