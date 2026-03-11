- Категорія
Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової на Донеччині (ФОТО)
Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджена будівля податкової інспекції у Краматорську Донецької області.
Як пише Delo.ua, про це це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
"Ворог невпинно бʼє по мирних містах. На щастя, люди не постраждали. Споруда понівечена вибуховою хвилею: вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни. Відновлення – справа часу і ресурсів", – зауважила Карнаух.
За її словами, на місці працюють правоохоронці та всі відповідні служби. Фіксують воєнний злочин, усувають наслідки, оцінюють збитки.
Очільниця ДПС висловила вдячність працівникам податкової і платникам Донеччини, які тримаються і тримають економіку.
Нагадаємо, 27 лютого внаслідок атаки російської армії в Одеській області було пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.