Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової на Донеччині (ФОТО)

пошкоджена будівля податкової
Росіяни пошкодили будівлю податкової на Донеччині / ДПС

Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджена будівля податкової інспекції у Краматорську Донецької області.

Як пише Delo.ua, про це  це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух. 

"Ворог невпинно бʼє по мирних містах. На щастя, люди не постраждали. Споруда понівечена вибуховою хвилею: вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни. Відновлення – справа часу і ресурсів", – зауважила Карнаух.

За її словами, на місці працюють правоохоронці та всі відповідні служби. Фіксують воєнний злочин, усувають наслідки, оцінюють збитки.

Очільниця ДПС висловила вдячність працівникам податкової і платникам Донеччини, які тримаються і тримають економіку.

Нагадаємо, 27 лютого внаслідок атаки російської армії в Одеській області було пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції. 

Автор:
Світлана Манько