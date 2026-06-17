Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" ще з однією країною Європи

Україна та Албанія 16 червня підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Документ створює правові умови для вантажних і пасажирських перевезень між країнами, а також для транзиту територіями обох держав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

До підписання угоди українські вантажівки й автобуси не мали доступного механізму для в’їзду на територію Албанії. Те саме стосувалося транспорту з албанською реєстрацією в Україні. Для перевезень були потрібні додаткові дозволи.

Нова угода має спростити перевезення як для бізнесу, так і для пасажирів. Вона також передбачає впровадження "транспортного безвізу" — лібералізацію вантажних автомобільних перевезень між Україною та Албанією.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Албанія стане 37-ю країною, з якою Україна матиме "транспортний безвіз".

"Розширення географії перевезень – це безпосередній пріоритет Мінрозвитку та нашої команди. Ми послідовно працюємо над збільшенням кількості країн, з якими маємо пряме сполучення", — зазначив Кулеба.

Угоду підписали заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач і міністр інфраструктури та енергетики Албанії Енеа Каракачі.

Документ також передбачає створення змішаної комісії. Вона координуватиме практичні питання виконання угоди, зокрема порядок перевезень, обмін статистичною інформацією та співпрацю між компетентними органами двох країн.

Після завершення внутрішньодержавних процедур угода набуде чинності відповідно до законодавства України та Албанії.

Для українських перевізників це означає розширення доступу до ринку Південно-Східної Європи та нові можливості для експорту, імпорту і транзиту. Для бізнесу угода може спростити логістику й допомогти розвивати нові маршрути між Україною та Балканами.

Зауважимо, у 2026 році українські перевізники отримали доступ до ринків понад 40 країн світу. Завдяки політиці лібералізації, значна частина маршрутів тепер доступна без зайвих папірців та тривалих очікувань на дозволи.