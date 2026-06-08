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Бізнес зможе й надалі використовувати е-ТТН для вантажних перевезень

водій, автомобіль
Бізнес зможе й надалі використовувати е-ТТН / Freepik

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка забезпечує безперервне використання електронної товарно-транспортної накладної у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Рішення ініціювало Міністерство розвитку громад та територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Йдеться про постанову "Деякі питання впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень". Документ створює правові механізми для роботи системи е-ТТН після завершення експериментального проєкту, який тривав останні два роки.

Електронна форма ТТН, як і раніше, залишається добровільною. Бізнес може використовувати е-ТТН замість паперової товарно-транспортної накладної, щоб спростити документообіг під час перевезення вантажів.

За даними міністерства, система е-ТТН уже працює та здатна обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду. До продуктового середовища підключено 7 операторів платформ електронного документообігу. Ще 11 операторів працюють у тестовому середовищі та готуються до повноцінного підключення.

Постанова визначає статус системи е-ТТН, її учасників, порядок взаємодії між інформаційними системами, питання контролю та роботу цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. За його словами, система е-ТТН має зробити перевезення прозорішими, зручнішими та ефективнішими для бізнесу, а для держави — створити інструменти контролю й аналітики.

Запровадження е-ТТН має допомогти бізнесу відмовлятися від паперового документообігу, прискорювати взаєморозрахунки між учасниками перевезень і зменшувати витрати на оформлення документів.

Також система має посилити контроль за ваговими параметрами транспортних засобів, сприяти збереженню дорожньої інфраструктури та створити рівні умови для роботи перевізників.

Розвиток е-ТТН є частиною цифровізації транспортної галузі та переходу ринку вантажних перевезень в Україні на електронний документообіг.

Нагадаємо, нещодавно Мінррозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх вантажних перевезеннях. Документ передбачає системну цифровізацію ринку та перехід до повноцінного електронного документообігу в логістиці.

Автор:
Тетяна Гойденко