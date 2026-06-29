Експосадовець митниці переплатив київській фірмі мільйони гривень на ремонті пункту пропуску з Румунією

Чернівецька прокуратура оголосила підозру колишньому директору одного з департаментів Державної митної служби України. Слідство викрило завищення цін під час модернізації кордону з Румунією.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Експосадовця звинувачують у розтраті бюджетних коштів під час модернізації міжнародного пункту пропуску на кордоні з Румунією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Тендер із сумнівним переможцем

Масштабний проєкт модернізації митної інфраструктури повністю фінансувався за рахунок державного бюджету. У 2021 році Держмитслужба оголосила тендер на реконструкцію автомобільного пункту пропуску "Красноїльськ", що у Чернівецькій області.

За даними слідства, підозрюваний очолював тендерний комітет та посприяв тому, щоб переможцем обрали столичну компанію з пропозицією майже 105 млн грн. При цьому комітет проігнорував наявність двох інших, економічно вигідніших варіантів.

Після завершення будівництва у 2022 році посадовець прийняв об’єкт та підписав акти виконаних робіт без належної перевірки розрахунків підрядника.

Судово-товарознавча та будівельно-технічна експертизи засвідчили, що вартість окремих будівельних матеріалів в актах була завищена на 3,2 млн грн. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 660 тис. грн.

Досудове розслідування ведуть слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області.

Нагадаємо, офіс Генпрокурора повідомив про підозру директору столичного КП та його спільнику за спробу масштабного шахрайства. За $1,65 млн фігуранти обіцяли забудовнику перемогу в інвестиційному конкурсі та “зелене світло” від КМДА.