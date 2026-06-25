Вимагав $1,65 млн та квартири у новобудові: у Києві затримали керівника комунального підприємства

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру директору столичного КП та його спільнику за спробу масштабного шахрайства. За $1,65 млн фігуранти обіцяли забудовнику перемогу в інвестиційному конкурсі та “зелене світло” від КМДА.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Схема в Голосіївському районі

За даними слідства, протиправна схема була пов'язана з реалізацією інвестиційного проєкту в Голосіївському районі столиці.

Проєкт передбачав знесення аварійного житлового будинку та зведення на його місці нового житлового комплексу, мешканці якого мали отримати нові квартири.

Директор комунального підприємства, яке було визначене замовником цього проєкту, разом зі своїм спільником вирішили використати будівництво для власного незаконного збагачення.

Підозрювані почали переконувати представника будівельної компанії, яка планувала взяти участь у проєкті, що мають впливові зв’язки серед посадовців КМДА, депутатів Київради та в правоохоронних органах.

Вони обіцяли забезпечити забудовнику перемогу в інвестиційному конкурсі та повний супровід будівництва. Насправді ж спільники не мали жодних реальних можливостей і не збиралися виконувати обіцянки.

Затримання на першому транші

За свої "послуги" підозрювані вимагали від підприємця 1,65 мільйона доларів США. Перший транш мав становити 200 тисяч доларів, а після введення житлового комплексу в експлуатацію фігуранти додатково наполягали на переданні їм кількох квартир у новобудові.

Правоохоронці затримали директора КП та співзасновника приватної компанії 24 червня 2026 року безпосередньо під час передачі перших 200 тисяч доларів.

Як повідомляється, суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн грн кожному.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищує 15 млн грн.