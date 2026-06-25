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Британія виділяє майже 290 млн фунтів для України: на що підуть кошти

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Британія виділяє майже 290 млн фунтів для України / Depositphotos

Велика Британія оголосила новий пакет підтримки України на майже 290 млн фунтів стерлінгів (близько 381,6 млн доларів), який буде спрямований на відновлення, енергетичну безпеку та посилення інфраструктури.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Суспільне" з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Великої Британії Іветт Купер на Конференції з відновлення України в Гданську.

За її словами, Британія продовжує підтримувати Україну як у контексті поточної безпекової ситуації, так і у довгостроковій перспективі відбудови та розвитку держави.

Ключова частина пакета передбачає спрямування 210 млн фунтів стерлінгів на постачання ядерного палива для Національної енергетичної компанії "Енергоатом". Це має посилити стійкість енергосистеми України в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Окремо фінансування буде спрямоване на модернізацію системи правосуддя, створення механізмів притягнення до відповідальності за воєнні злочини, пришвидшення судових процесів та посилення антикорупційних інструментів.

У британському уряді також наголошують, що співпраця з Urenco підтримує зайнятість у Великій Британії, зокрема на виробничих майданчиках і в ланцюжках постачання.

У Лондоні підкреслюють, що відновлення України розглядається як частина довгострокової безпекової стратегії та стримування російської агресії.

Загалом Україна очікує на підписання понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро у межах дводенної Конференції з питань відновлення України у польському місті Гданськ.

Автор:
Тетяна Гойденко