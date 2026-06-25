Повний перехід на новий стандарт е-підпису відбудеться 1 вересня: що зміниться

Повний перехід України на новий стандарт криптографічного захисту електронних підписів "Купина" відбудеться 1 вересня 2026 року. Для громадян зміни відбудуться непомітно, тоді як бізнесу та розробникам інформаційних систем рекомендують завчасно підготуватися до оновлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.

У Мінцифри пояснили, що рішення про перенесення повного переходу ухвалили після оцінки готовності ринку. Частині розробників інформаційних систем знадобився додатковий час для адаптації програмного забезпечення до нового стандарту.

Для користувачів уже видані кваліфіковані електронні підписи залишаться чинними до завершення строку дії сертифікатів. Перевипускати ключі достроково не потрібно.

Також зберігатимуть юридичну силу всі документи, які були підписані раніше. Інформаційні системи й надалі підтримуватимуть перевірку документів, створених за старими криптографічними алгоритмами.

Водночас з 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП генеруватимуться виключно за стандартом "Купина", який у Мінцифри називають значно стійкішим до сучасних кіберзагроз.

У відомстві рекомендують бізнесу вже зараз перевірити, чи підтримує їхнє програмне забезпечення новий стандарт криптографічного захисту, а також уточнити у постачальників або технічної підтримки строки впровадження відповідних оновлень.

За оцінкою Мінцифри, своєчасна адаптація систем дозволить уникнути перебоїв у роботі електронних сервісів та бізнес-процесів після запуску нового стандарту.

Додамо, з початку року 61 тисяча українців скористалася послугами податкової для отримання безкоштовних електронних ключів, при цьому фізичні особи випередили бізнес за кількістю звернень. За цей період безоплатно сформовано майже 166 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.