Украина переходит на новый стандарт е-подписи: что изменится с 1 сентября

Полный переход Украины на новый стандарт криптографической защиты электронных подписей "Купына" состоится 1 сентября 2026 года. Для граждан изменения произойдут незаметно, в то время как бизнесу и разработчикам информационных систем рекомендуют заранее подготовиться к обновлению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.

В Минцифре объяснили, что решение о переносе полного перехода было принято после оценки готовности рынка. Части разработчиков информационных систем потребовалось дополнительное время для адаптации программного обеспечения к новому стандарту.

Для пользователей уже выданные квалифицированные электронные подписи останутся в силе до истечения срока действия сертификатов. Перевыпускать ключи досрочно не нужно.

Также будут сохранять юридическую силу все документы, подписанные ранее. Информационные системы и дальше будут поддерживать проверку документов, созданных по старым криптографическим алгоритмам.

В то же время с 1 сентября 2026 года все новые сертификаты КЭП будут генерироваться исключительно по стандарту "Купина", который в Минцифре называют более устойчивым к современным киберугрозам.

В ведомстве рекомендуют бизнесу уже сейчас проверить, поддерживает ли программное обеспечение новый стандарт криптографической защиты, а также уточнить у поставщиков или технической поддержки сроки внедрения соответствующих обновлений.

По оценке Минцифры своевременная адаптация систем позволит избежать перебоев в работе электронных сервисов и бизнес-процессов после запуска нового стандарта.

С начала года 61 тысяча украинцев воспользовалась услугами налоговой для получения бесплатных электронных ключей, при этом физические лица опередили бизнес по количеству обращений. За этот период бесплатно сформировано почти 166 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.