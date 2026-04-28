monobank готовит новый сервис электронной подписи документов

monobank тестирует новый продукт в сфере электронного документооборота — сервис monodoc, позволяющий подписывать и передавать документы онлайн с использованием различных типов электронной подписи.

Как указывается, пользователи могут загружать документы, подписывать их и делиться с другими сторонами. Для подписи доступны файловые ключи, сервис "Действие. Подпись", а также электронная подпись monobank (monoKEP).

Интерфейс сервиса monodoc для подписания и обмена документами онлайн/Monodoc

Также сервис позволяет создавать публичные ссылки на документы, посылать их на подпись по email или имени, переименовывать файлы и готовить их к печати. Информации о тарифных моделях или монетизации пока нет.

В monobank по запросу журналистов отметили, что не коммуникируют о проекте, поскольку решение о его публичном запуске еще не принято.

