Доход до 3,7% годовых: monobank запускает инвестирование валютных средств в гособлигации

Виртуальный monobank запустил тестовый формат валютной банки, позволяющей инвестировать от $1100 или €1100 и получать прибыль до 3,7% годовых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Инвестирование в валюту с monobank

"Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент. Если положите от 1100$ или € в валютную банку, то сможете включить инвестирование - и будете получать 3,7% и 2,8% годовых в зависимости от валюты", - подчеркнул он.

Пользователи могут вывести любую сумму в любое время после пополнения. Хотя быстро заработать таким способом не удастся, риски потерь минимальны, добавил он.

Запуск происходит в тестовом формате: после того как количество активированных инвестирований достигнет 5000, следующие желающие будут поставлены в очередь. Сейчас monobank ограничен количеством валютных ОВГЗ, но в случае большого спроса покупка облигаций будет увеличена, и продукт будет продолжен.

"Теперь от вас зависит будет жить этот продукт или нет, но мне он очень нравится. Что-то подобное мы увидели в Wise и сделали это для вас", - подытожил Гороховский.

Обновлено 12.09: За первые два часа работы продукта пользователи уже инвестировали эквивалент около 10 миллионов долларов, а количество клиентов достигло 2500. Гороховский отметил: "От души!"

Напомним, monobank запустил monoбазар, на котором можно продать свои ненужные вещи. Он доступен в режиме бета-тестирования на платформе monomarket для всех клиентов банка.