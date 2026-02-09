Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Наличный курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доход до 3,7% годовых: monobank запускает инвестирование валютных средств в гособлигации

monobank:
Валютная банка monobank: новый способ заработать на валюте / Pixabay

Виртуальный monobank запустил тестовый формат валютной банки, позволяющей инвестировать от $1100 или €1100 и получать прибыль до 3,7% годовых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил   соучредитель банка Олег Гороховский.

Инвестирование в валюту с monobank

"Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент. Если положите от 1100$ или € в валютную банку, то сможете включить инвестирование - и будете получать 3,7% и 2,8% годовых в зависимости от валюты", - подчеркнул он.

Пользователи могут вывести любую сумму в любое время после пополнения. Хотя быстро заработать таким способом не удастся, риски потерь минимальны, добавил он.

Запуск происходит в тестовом формате: после того как количество активированных инвестирований достигнет 5000, следующие желающие будут поставлены в очередь. Сейчас monobank ограничен количеством валютных ОВГЗ, но в случае большого спроса покупка облигаций будет увеличена, и продукт будет продолжен.

"Теперь от вас зависит будет жить этот продукт или нет, но мне он очень нравится. Что-то подобное мы увидели в Wise и сделали это для вас", - подытожил Гороховский.

Обновлено 12.09: За первые два часа работы продукта пользователи уже инвестировали эквивалент около 10 миллионов долларов, а количество клиентов достигло 2500. Гороховский отметил: "От души!"

Напомним, monobank запустил monoбазар, на котором можно продать свои ненужные вещи. Он доступен в режиме бета-тестирования на платформе monomarket для всех клиентов банка.

Автор:
Ольга Опенько