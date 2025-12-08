Конкурент OLX: monobank запускает monoбазар, где можно купить или продать подержанные вещи

Monobank запустил monoбазар, на котором можно продать свои ненужные вещи. Он доступен в режиме бета-тестирования на платформе monomarket для всех клиентов банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Теперь на monомаркете наши клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Такой OLX на минималках (пока)", - отметил Гороховский.

По его словам, на monobazar каждый может сделать свою витрину с товарами, поделиться ею в социальных сетях или прислать друзьям. Кого это заинтересует, могут подписаться и следить за обновлением товаров.

Гороховский подчеркивает, что все продавцы на monoбазаре верифицированы, а значит жульничать невозможно. К тому же все вещи можно купить по частям.

Как это работает

Описание товаров составляет ИИ, а продавцам необходимо указать несколько слов о вещах. Кроме того, в приложении автоматизированный торг без диалогов, покупатель может предложить цену, а продавец – продать за нее или нет.

Деньги за товар продавец сможет получить только после того, как покупатель посмотрит на почту и заберет его.

Если вещь не понравится, деньги автоматически вернут покупателю, а посылку – продавцу.

Кто сколько платит?

Гороховский подчеркнул, что тестирование платформы продолжается до 8 января. За это время комиссия за продажу составляет 0,1%. По завершении тестирования комиссия будет 1,9%. Также при покупке необходимо дополнительно оплатить доставку.

Также можно произвести автоматический донат.

"До 8 января вы можете продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий переключатель. В таком случае не только ваша сумма задонится на "Хартию", а мы еще добавим столько же от себя", - добавил Гороховский.

Найти monoбазар можно в приложении monobank под кнопкой "Маркет".

Напомним, в приложении monobank появилась опция, позволяющая пользователям пожаловаться на собрание донатов по подозрению в мошенничестве.