Регулятор упраздняет оплату за газ для потребителей в разрушенных домах

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления, которым предусматривается освобождение бытовых потребителей от оплаты за распределение природного газа и техническое обслуживание внутридомовых сетей в случае повреждения или уничтожения жилья в результате российских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует решение регулятора.

Коммунальные услуги без счетов

Решение касается случаев, когда повреждение делает невозможным потребление газа.

В обосновании проекта постановления отмечается, что им предлагается внести изменения в Кодекс газораспределительных сетей, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года № 2494, а также в Типовой договор распределения природного газа и Типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных 2498 и от 5 января 2023 № 2291 соответственно.

После окончательного принятия постановления бытовым потребителям не будет начисляться плата за услуги по распределению природного газа и технического обслуживания внутридомовых систем в случаях, когда жилье было повреждено или уничтожено в результате российских атак, что делает невозможным потребление газа в соответствии с требованиями технической эксплуатации.

Кроме того, такие потребители будут освобождены от обязанности ежемесячно снимать и передавать оператору газораспределительных сетей показания счетчиков за период, в который плата за услуги распределения не начисляется.

В регуляторе отмечают, что проект постановления разработан в целях приведения нормативно-правовых актов НКРЭКУ в соответствие с законом № 4825-ІХ, которым предусмотрено приостановление начисления платы за коммунальные услуги в случае повреждения или уничтожения объектов недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ. Закон вступил в силу 15 апреля 2026 года.

Напомним, за эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.