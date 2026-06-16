Регулятор скасовує оплату за газ для споживачів у зруйнованих будинках

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови, яким передбачається звільнення побутових споживачів від оплати за розподіл природного газу та технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж у разі пошкодження або знищення житла внаслідок російських атак.

Як пише Delo.ua, про це свідчить рішення регулятора.

Комунальні послуги без рахунків

Рішення стосується випадків, коли пошкодження унеможливлює споживання газу.

В обґрунтуванні проєкту постанови зазначається, що ним пропонується внести зміни до Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, а також до Типового договору розподілу природного газу та Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, затверджених постановами регулятора від 30 вересня 2015 року № 2498 та від 5 січня 2023 року № 2291 відповідно.

Після остаточного ухвалення постанови побутовим споживачам не нараховуватиметься плата за послуги з розподілу природного газу та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем у випадках, коли житло було пошкоджене або знищене внаслідок російських атак і це унеможливлює споживання газу відповідно до вимог технічної експлуатації.

Крім того, такі споживачі будуть звільнені від обов’язку щомісяця знімати та передавати оператору газорозподільних мереж показання лічильників за період, у який плата за послуги розподілу не нараховується.

У регуляторі зазначають, що проєкт постанови розроблено з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до закону № 4825-ІХ, яким передбачено призупинення нарахування плати за комунальні послуги у разі пошкодження або знищення об’єктів нерухомості внаслідок збройної агресії РФ. Закон набрав чинності 15 квітня 2026 року.

Нагадаємо, упродовж цієї зими теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн. Загальний обсяг боргів теплокомуненерго продовжує зростати.