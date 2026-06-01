Тарифи на газ у червні: скільки коштує кубометр для населення

Які тарифи на газ діятимуть у червні для побутових споживачів / Freepik

Постачальники природного газу оприлюднили тарифи для побутових споживачів на червень 2026 року. Річні цінові пропозиції залишилися без змін і становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "ГазПравди".

Скільки коштуватиме газ для населення

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи для побутових споживачів на червень 2026 року. Наразі на ринку працюють вісім постачальників: половина з них пропонує лише річні тарифні плани, тоді як решта - як річні, так і місячні пропозиції.

Річні тарифи залишилися без змін і становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр газу. Водночас місячні цінові пропозиції порівняно з травнем знизилися. Залежно від постачальника, вартість газу за місячним тарифом у червні коливається від 8,46 до 28,49 грн за кубометр.

Для більшості українців актуальними залишаються саме річні тарифи, які є базовими для побутових споживачів.

Найбільшим постачальником газу в країні залишається ГК "Нафтогаз України", послугами якої користуються близько 98% домогосподарств, або понад 12 мільйонів споживачів. Компанія зберігає тариф на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до 30 квітня 2027 року.

У червні 2026 року річні тарифи на газ для побутових споживачів залишаються незмінними та становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Ціни від різних постачальників виглядають так:

  • "ГК Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр;
  • "Тернопільоблгаз Збут" - 7,96 грн;
  • "Прикарпат Енерго Трейд" - 7,98 грн;
  • "ОККО Контракт» ("Галнафтогаз") - 7,99 грн;
  • "Львівенергозбут" - 8,20 грн;
  • YASNO ("Київські енергетичні послуги") - 8,46 грн;
  • YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") " 8,46 грн;
  • "СвітлоГаз" ("Ритейл Сервіс") - 9,99 грн.

Місячні тарифні пропозиції у червні доступні у чотирьох компаній. Найнижчу ціну пропонує YASNO - 8,46 грн за кубометр. У "Львівенергозбуті" газ коштує 28 грн за кубометр, а у "СвітлоГазі" - 28,49 грн. Варто враховувати, що місячні тарифи можуть змінюватися щомісяця залежно від ринкової ситуації.

Автор:
Ольга Опенько