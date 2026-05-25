Ціни на газ у Європі продовжили падіння після заяв Трампа щодо Ірану

Газ в Європі знову дешевшає завдяки переговорам США та Ірану. Інвестори сподіваються, що країни домовилися і відкриють Ормузьку протоку для поставок палива.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Поштовхом до нового падіння котирувань стала заява американського президента Дональда Трампа. Очільник Білого дому повідомив у своїх соціальних мережах, що переговорний процес просувається впорядковано та конструктивно.

Водночас він наголосив, що США не мають наміру штучно прискорювати підписання фінальної угоди.

На ці заяви миттєво відреагувала біржа в Амстердамі, де вартість європейського газового еталона просіла майже на 7%.

Ризики для європейських сховищ

Попри поточне зниження цін, європейський регіон залишається у вразливому становищі через низький рівень власних резервів. Наразі підземні сховища Європи заповнені приблизно на 38%, що значно нижче за п'ятирічний середній показник для цієї пори року, який трохи перевищує 50%.

Будь-які нові збої у транспортуванні газу через Ормузьку протоку здатні критично загострити боротьбу за вільні обсяги зрідженого природного газу на планеті. Хоча паливо з Близького Сходу переважно орієнтоване на ринки Азії, дефіцит танкерів змусить азійських та європейських покупців жорстко конкурувати між собою.

Така ситуація суттєво завадить планам Європейського Союзу накопичити достатньо енергоресурсів до початку наступного опалювального сезону.

Поточні біржові котирування

Шлях до підписання мирного плану досі містить серйозні перешкоди через принципові розбіжності між сторонами. Зокрема, невирішеною залишається доля подальшого розвитку ядерної програми Тегерана.

За інформацією іранських мас-медіа, підготовлений проєкт домовленостей досі перебуває під загрозою зриву. Головною причиною розбіжностей є позиція Вашингтона, який блокує виконання кількох важливих вимог Ісламської Республіки, серед яких і розморожування заблокованих фінансових активів країни.

На тлі цих коливань голландські газові ф'ючерси на місяць уперед знизилися до позначки 46,32 євро за мегават-годину. Аналітики звертають увагу на те, що торгова активність на європейських майданчиках наразі залишається слабкою.

Багато ключових гравців енергетичного ринку відсутні через тривалі вихідні та сезон відпусток у Великій Британії та низці країн континентальної Європи.

Нагадаємо, два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) у понеділок, 25 травня, успішно вийшли з Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану та Китаю. Крім того, супертанкер з іракською сирою нафтою, призначеною для Китаю, покинув Перську затоку в суботу після майже трьох місяців вимушеного простою.