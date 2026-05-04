Ціни на газ у Європі відреагували на заяви Трампа про розблокування Ормузької протоки
Ціни на газ у Європі почали коливатися після заяви Дональда Трампа. Президент США пообіцяв вивести заблоковані цивільні судна через Ормузьку протоку, що може розблокувати поставки палива.
Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.
У понеділок вранці ф'ючерси на європейський бенчмарк продемонстрували різкі коливання. Спочатку ціни впали на 2,8%, проте згодом компенсували падіння та зросли на 0,5%.
Вартість місячних ф'ючерсів на хабі TTF у Нідерландах становила 45,97 євро за мегават-годину.
Аналітики зазначають, що обсяги торгів залишаються низькими через банківські вихідні у Великій Британії, що посилює цінову нестабільність.
Значення Ормузької протоки для енергобезпеки
Ормузька протока залишається фактично закритою з кінця лютого, що заблокувало близько 20% світових поставок зрідженого природного газу (ЗПГ).
Хоча основний обсяг палива з Близького Сходу спрямовується до Азії, тривалі перебої змушують європейських та азійських покупців конкурувати за обмежений обсяг морських вантажів, що стимулює ріст цін.
Загалом з початку конфлікту вартість газу в Європі зросла на 40%, хоча вона все ще нижча за пікові показники березня.
Ризики для плану деблокади
Енергетичні трейдери висловлюють сумніви щодо реалістичності плану США. Скептицизм посилився після повідомлень про влучання снаряда в танкер за 126 кілометрів на північ від порту Фуджейра (ОАЕ), що сталося в неділю.
Попри запевнення Білого дому про початок операції в понеділок, безпекова ситуація в регіоні залишається критичною.
Нагадаємо, світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.