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Ціни у ресторанах GastroFamily збільшились на 30-70% за останні пів року

GastroFamily Олена Борисова
Через стрімке зростання цін у MUSHLYA відмовилися від лобстерів. Фото з відкритих джерел.

За останні шість місяців страви в мережі ресторанів GastroFamily подорожчали в середньому на 30–70%. Головними причинами стрімкого зростання ціни стали здорожчання імпорту та витрати на логістику. Про це Delo.ua повідомила Олена Борисова, власниця компанії GastroFamily. 

Зараз мережа об'єднує 76 закладів в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах. До GastroFamily входять заклади під брендами  MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Остання Барикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers та інші.

Збільшення видатків та погіршення умов для ресторанного бізнесу  поширена ситуація на цьому ринку. Зимою 2025-2026 років  заклади масово закривалися: відвідуваність по країні впала майже вдвічі порівняно з минулим роком, повідомляла раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова. 

Найвідчутніше інфляція вдарила по форматах, які працюють на імпортованій сировині, зокрема, MUSHLYA та Oxota na Ovets або мають велику фритюрну групу страв  BPSH, Dogs&Burgers, говорить Борисова. Водночас дещо стабільнішою залишається ситуація в ресторанах, меню яких базується виключно на локальних українських продуктах — як-от "Остання Барикада" чи "Канапа".

 Операційні директори мережі змушені двічі на тиждень перераховувати собівартість страв, додає рестораторка. Від деяких преміальних продуктів доводиться відмовлятися.

"З початку повномасштабного вторгнення в нашій мережі MUSHLYA зникли лобстери, бо зараз ціни на них не вписуються в формат демократичного сіфуд-ресторану", — розповідає Олена Борисова.

Тотальна економія та криза середнього сегмента

Цієї весни на тлі зростання цін більшість форматів GastroFamily зафіксували падіння потоку гостей порівняно з аналогічним періодом минулого року. Через обмежені фінансові можливості українці почали частіше економити та відмовлятися від класичних ресторанів.

"Тренд на економію, який розпочався ще у 2022 році, наразі поглибився: гості стали рідше відвідувати класичні ресторани, замовляти менше, а їхні очікування щодо сервісу, "вау-ефекту" та емоцій навпаки суттєво зросли", — наголошує власниця мережі.

Вона додає, що у відносному виграші наразі перебувають преміальні ресторани, а також доступні заклади формату fast casual (швидке та доступне обслуговування). Наприклад, клієнти зараз частіше обирають бюджетніші Dogs&Burgers замість класичного ресторану "Барсук". Проте навіть у фаст-кежуал сегменті гості дуже обережні й замовляють переважно недорогі базові позиції.

Найважче ж доводиться закладам середнього цінового сегменту — їм зараз найскладніше конкурувати за гостя. Утім, попри падіння маржинальності, за підсумками року ресторанний бізнес мережі GastroFamily, за словами Борисової, залишається прибутковим.

Прогноз на літо: між погодою та обстрілами

Погода та обстріли  — ось що впливатиме влітку на бізнес у сфері HoReCa.

"Незалежно від погоди, сильні обстріли всіх нас зачиняють в укриттях.  Минулого літа, наприклад, погода була чудовою: теплою і сонячною, але через інтенсивні обстріли відвідуваність закладів не була високою", — підсумувала Олена Борисова.

Нагадаємо, взимку 2025–2026 років.мережа ресторанів GastroFamily закрила чотири заклади — три точки "Білого Наливу" (дві у Львові та одну в Луцьку), а також "Канапку-бар" на Андріївському узвозі в Києві 

Українська мережа GastroFamily була заснована Дмитром Борисовим. Перший заклад ресторан "Барсук" — було відкрито у 2010 році в Києві. Мережа охоплює різні концепції — від стріт-фуду до ресторанів і гастромаркетів, зокрема "Білий налив", "БПШ", "Мушля", Dogz & Burgerz, "Канапа", "Любчик", Chicken Kyiv та Gastrofamily Food Market.

У грудні 2024 року Дмитро Борисов вийшов з операційного управління бізнесом і передав усі права на GastroFamily своїй колишній дружині Олені Борисовій, яка відтоді керує мережею. 

Автор:
Олена Черкасець