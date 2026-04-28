Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

GastroFamily закрила чотири заклади за зимовий сезон 2025-2026 років

GastroFamily Олена Борисова
Попри позитивну динаміку відвідуваності, ситуація на ресторанному ринку залишається досить нестабільною. Фото з відкритих джерел.

Мережа ресторанів GastroFamily закрила чотири заклади взимку 2025–2026 років. Йдеться про три точки мережі “Білий Налив” — дві у Львові та одну в Луцьку — а також “Канапка-бар” на Андріївському узвозі в Києві. 

Про це повідомила Delo.ua власниця мережі Олена Борисова

Головна причина - суттєва збільшення витрат та падіння відвідуваності під час тривалих відключень світла в цьому сезоні.Через масовані російські атаки на енергосистему взимку 2025-26 років Україна опинилася на межі енергетичної катастрофи.  У великих містах відключення десятки годин.

За словами рестораторки, рішення про закриття було частиною антикризової стратегії. "Ми з командою готувалися до важкої зими 2025–2026 і прийняли непросте рішення скоротити дотації на підтримку закладів, які фінансово неефективні в сучасних умовах, і закривати їх", — пояснила Борисова.

Водночас операційні борги компанії за зиму зросли приблизно на 100%. Компанія не розкриває абсолютних цифр заборгованості, посилаючись на комерційну таємницю. 

Основним фактором падіння стала різка втрата відвідувачів.

"Коли на вулиці мінус 20 і в тебе в ресторані 10 чеків — ти все одно маєш платити оренду, зарплати. Люди просто не ходили", — додала Борисова.

Олена Борисова, власниця мережі ресторанів GastroFamily

За її словами, спад однаково відчули всі заклади мережі: зменшилася як відвідуваність, так і кількість позицій у чеку. Гості стали більш заощадливіші, що теж снизило виручку.

Ресторанний бізнес в Україні на тлі ворожих обстрілів та енергетичної кризи взимку пережив глибоку кризу. Через сильні морози, регулярні відключення електроенергії та різке падіння відвідуваності десятки ресторанів і кав’ярень опинилися на межі закриття.

Раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомила Delo.ua, що весни може закритися до 20% ресторанів через надмірні фінансові витрати. Наразі, з настанням весни, галузь поступово оговтується, однак відгомін цієї кризи все ще відчутний для багатьох закладів.

Відвідуваність зросла на 50%, але борги подвоїлися

З настанням весни ситуація, за словами Борисової, покращилася: гості почали повертатися, і відвідуваність у березні та квітні зросла на 50%. 

"Люди повертаються — і це вже хороший сигнал. Утім середній чек залишився без змін, оскільки ціни не підвищували", — додала вона.

Попри позитивну динаміку, бізнесу доводиться долати наслідки зими. За словами рестораторки, операційні борги за цей період зросли приблизно на 100% через витрати на оренду, зарплати та роботу на генераторах під час енергетичних перебоїв.

Наразі ключовим завданням GastroFamily є фінансова стабілізація. «Ми не романтики. Наше завдання — закрити операційні борги і підготуватися до наступної зими. Бо вона може бути не менш складною», — наголосила Борисова.

У компанії також зазначають, що ринок громадського харчування в Україні залишається нестабільним і працює в умовах високих ризиків.

Виклики у Європі: дефіцит локацій і висока конкуренція

Паралельно GastroFamily продовжує міжнародну експансію. Мережа вже працює у Польщі та Словаччині, також розглядає повернення на ринок Німеччини, зокрема до Берліна, де раніше вже мала досвід роботи. Попередній проєкт закрили через внутрішні питання з партнерами.

Ресторан "Білий налив" мережі GastroFamily

За кордоном компанія робить ставку на формати "Білий Налив" і Mushlya, як на більш гнучкі та придатні до масштабування бренди з демократичним ціновим сегментом. Водночас інші проєкти мережі, зокрема "Канапа" та "Остання Барикада", викликають інтерес у потенційних партнерів, однак залишаються складними для масштабування через тривалу окупність інвестицій.

Водночас розвиток у Європі стримує дефіцит якісних локацій і висока вартість входу на ринок.

"Нам потрібні топові місця, а ринок вже зайнятий, тому доводиться конкурувати за кожне хороше приміщення. Іноді за хороше приміщення в центрі орендодавці просять значний перевідступ — в одному випадку йшлося про суму 180 тисяч євро", — додала Борисова.

Щодо раніше анонсованого виходу на ринки Великої Британії та Австрії, Борисова зазначила, що процес запуску в Європі є значно складнішим і тривалішим. Наразі триває пошук локацій для відкриття "Білого Наливу".

Говорячи про плани на поточний рік, вона додала, що головним завданням є відновлення після складного зимового періоду та ефективна робота в сезон.

"Прийти до тями після важкої зими і гарно відпрацювати сезон. І ми, і наші гості скучили за теплом і сонцем. Тож готуємо низку цікавих колаборацій та партнерств, оновлюємось і робимо те, що вміємо найкраще — готувати і робити наших гостей щасливими", — підсумувала рестораторка.

Для довідки: 

Українська мережа GastroFamily сформувалася на основі проєктів ресторатора Дмитра Борисова. Перший заклад ресторан "Барсук" — було відкрито у 2010 році в Києві. З цього проєкту почалося формування “сім’ї ресторанів”, яка з часом об’єднала низку гастрономічних форматів під єдиним брендом GastroFamily.

Ресторан Mushlya мережі GastroFamily

 Мережа охоплює різні концепції — від стріт-фуду до ресторанів і гастромаркетів, зокрема "Білий налив", "БПШ", "Мушля", Dogz & Burgerz, "Канапа", "Любчик", Chicken Kyiv та Gastrofamily Food Market.

У грудні 2024 року Дмитро Борисов вийшов з операційного управління бізнесом і передав усі права на GastroFamily своїй колишній дружині Олені Борисовій, яка відтоді керує мережею. 

Сьогодні GastroFamily об’єднує 76 закладів в Україні і розвиває міжнародний напрямок. За кордоном проєкти мережі у Польщі та Словаччині.

Автор:
Олена Черкасець