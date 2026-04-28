GastroFamily закрила чотири заклади за зимовий сезон 2025-2026 років

Мережа ресторанів GastroFamily закрила чотири заклади взимку 2025–2026 років. Йдеться про три точки мережі “Білий Налив” — дві у Львові та одну в Луцьку — а також “Канапка-бар” на Андріївському узвозі в Києві.

Про це повідомила Delo.ua власниця мережі Олена Борисова

Головна причина - суттєва збільшення витрат та падіння відвідуваності під час тривалих відключень світла в цьому сезоні.Через масовані російські атаки на енергосистему взимку 2025-26 років Україна опинилася на межі енергетичної катастрофи. У великих містах відключення десятки годин.

За словами рестораторки, рішення про закриття було частиною антикризової стратегії. "Ми з командою готувалися до важкої зими 2025–2026 і прийняли непросте рішення скоротити дотації на підтримку закладів, які фінансово неефективні в сучасних умовах, і закривати їх", — пояснила Борисова.

Водночас операційні борги компанії за зиму зросли приблизно на 100%. Компанія не розкриває абсолютних цифр заборгованості, посилаючись на комерційну таємницю.

Основним фактором падіння стала різка втрата відвідувачів.

"Коли на вулиці мінус 20 і в тебе в ресторані 10 чеків — ти все одно маєш платити оренду, зарплати. Люди просто не ходили", — додала Борисова.

За її словами, спад однаково відчули всі заклади мережі: зменшилася як відвідуваність, так і кількість позицій у чеку. Гості стали більш заощадливіші, що теж снизило виручку.

Ресторанний бізнес в Україні на тлі ворожих обстрілів та енергетичної кризи взимку пережив глибоку кризу. Через сильні морози, регулярні відключення електроенергії та різке падіння відвідуваності десятки ресторанів і кав’ярень опинилися на межі закриття.

Раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомила Delo.ua, що весни може закритися до 20% ресторанів через надмірні фінансові витрати. Наразі, з настанням весни, галузь поступово оговтується, однак відгомін цієї кризи все ще відчутний для багатьох закладів.

Відвідуваність зросла на 50%, але борги подвоїлися

З настанням весни ситуація, за словами Борисової, покращилася: гості почали повертатися, і відвідуваність у березні та квітні зросла на 50%.

"Люди повертаються — і це вже хороший сигнал. Утім середній чек залишився без змін, оскільки ціни не підвищували", — додала вона.

Попри позитивну динаміку, бізнесу доводиться долати наслідки зими. За словами рестораторки, операційні борги за цей період зросли приблизно на 100% через витрати на оренду, зарплати та роботу на генераторах під час енергетичних перебоїв.

Наразі ключовим завданням GastroFamily є фінансова стабілізація. «Ми не романтики. Наше завдання — закрити операційні борги і підготуватися до наступної зими. Бо вона може бути не менш складною», — наголосила Борисова.

У компанії також зазначають, що ринок громадського харчування в Україні залишається нестабільним і працює в умовах високих ризиків.

Виклики у Європі: дефіцит локацій і висока конкуренція

Паралельно GastroFamily продовжує міжнародну експансію. Мережа вже працює у Польщі та Словаччині, також розглядає повернення на ринок Німеччини, зокрема до Берліна, де раніше вже мала досвід роботи. Попередній проєкт закрили через внутрішні питання з партнерами.

За кордоном компанія робить ставку на формати "Білий Налив" і Mushlya, як на більш гнучкі та придатні до масштабування бренди з демократичним ціновим сегментом. Водночас інші проєкти мережі, зокрема "Канапа" та "Остання Барикада", викликають інтерес у потенційних партнерів, однак залишаються складними для масштабування через тривалу окупність інвестицій.

Водночас розвиток у Європі стримує дефіцит якісних локацій і висока вартість входу на ринок.

"Нам потрібні топові місця, а ринок вже зайнятий, тому доводиться конкурувати за кожне хороше приміщення. Іноді за хороше приміщення в центрі орендодавці просять значний перевідступ — в одному випадку йшлося про суму 180 тисяч євро", — додала Борисова.

Щодо раніше анонсованого виходу на ринки Великої Британії та Австрії, Борисова зазначила, що процес запуску в Європі є значно складнішим і тривалішим. Наразі триває пошук локацій для відкриття "Білого Наливу".

Говорячи про плани на поточний рік, вона додала, що головним завданням є відновлення після складного зимового періоду та ефективна робота в сезон.

"Прийти до тями після важкої зими і гарно відпрацювати сезон. І ми, і наші гості скучили за теплом і сонцем. Тож готуємо низку цікавих колаборацій та партнерств, оновлюємось і робимо те, що вміємо найкраще — готувати і робити наших гостей щасливими", — підсумувала рестораторка.

Для довідки:

Українська мережа GastroFamily сформувалася на основі проєктів ресторатора Дмитра Борисова. Перший заклад ресторан "Барсук" — було відкрито у 2010 році в Києві. З цього проєкту почалося формування “сім’ї ресторанів”, яка з часом об’єднала низку гастрономічних форматів під єдиним брендом GastroFamily.

Мережа охоплює різні концепції — від стріт-фуду до ресторанів і гастромаркетів, зокрема "Білий налив", "БПШ", "Мушля", Dogz & Burgerz, "Канапа", "Любчик", Chicken Kyiv та Gastrofamily Food Market.

У грудні 2024 року Дмитро Борисов вийшов з операційного управління бізнесом і передав усі права на GastroFamily своїй колишній дружині Олені Борисовій, яка відтоді керує мережею.

Сьогодні GastroFamily об’єднує 76 закладів в Україні і розвиває міжнародний напрямок. За кордоном проєкти мережі у Польщі та Словаччині.