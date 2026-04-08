Відвідуваність ресторанів у березні зросла на понад третину — експертка

Українські заклади громадського харчування у березні зафіксували зростання відвідуваності на понад третину порівняно з лютим. Про це повідомила ресторанна консультантка Ольга Насонова у інтерв'ю Delo.ua.

"Ті заклади, які змогли пережити зиму, відчули помітне пожвавлення: зростання відвідуваності у кав'ярнях та ресторанах зросло на 30–40%. Люди почали частіше виходити на вулиці, шукати затишні місця для зустрічей і відпочинку, і це відразу позначилося на активності у закладах", — розповіла Насонова.

Експертка зазначила, що частина підприємців вже планує відкриття нових точок у весняно-літній період, розраховуючи на теплу погоду, збільшення пішохідного трафіку та святкові дні.

Вона підкреслила, що ринок зараз проходить етап переформатування: сильні заклади утримують свої позиції та зміцнюють бізнес, тоді як інші через надмірну конкуренцію, енергетичну кризу та здорожчання палива працюють на межі рентабельності.

Насонова також зазначила, що зараз сформувався так званий "ринок покупця", коли готові заклади пропонують з суттєвим дисконтом, що відкриває можливості для нових інвесторів.

"Багато власників продають бізнеси за значно нижчою ціною: вкладали 100 тисяч доларів — продають за 20. Це шанс придбати готовий заклад із ремонтом та обладнанням значно дешевше собівартості, не починаючи з нуля", — додала експертка.

За її словами, відбувається природне переформатування: одні заклади залишають ринок, інші займають їхнє місце.

Нагадаємо, у січні цього року відвідуваність ресторанів різко скоротилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей зменшилася приблизно вдвічі, а якщо порівнювати з груднем — на 30–40%.